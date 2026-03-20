Mercadona inicia la campaña de contrataciones de verano: ofrece sueldos de más de 2.000 euros en estos supermercados

Mercadona busca cerca de 5.000 trabajadores para sus supermercados de toda España. La cadena presidida por Juan Roig ha iniciado la campaña de contrataciones estivales en la mayor parte de comunidades con sueldos de más de 2.000 euros. Las ofertas ya están disponibles a través de su portal de empleo, donde los interesados pueden inscribirse.

En el caso de Asturias, la compañía ofrece seis contratos. Tres de ellos son fijos discontinuos en Lena, Parres y Villaviciosa. Y los otros tres son temporales en Langreo, Oviedo y Gijón. Todas ellas incluyen "formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, horario conocido el día 20 del mes anterior y periodos anuales conocidos con antelación".

Una tienda de Mercadona / Mercadona

Los sueldos

La retribución mensual bruta es de 1.734 euros, con posibilidad de llegar a los 2.346 euros en un futuro, si la jornada es de 40 horas semanales. Se trabajan cinco días, con turnos rotativos de mañana y tarde. En el caso de que la jornada sea de 20 horas, el sueldo mensual es de 867 euros, que podría alcanzar los 1.173 euros. Y si fuesen 15 horas semanales, la retribución sería de 650 euros, con posibilidad de ascender a 879.

Sin necesidad de experiencia previa

En total, la firma valenciana líder del sector de la distribución comercial de España incluyen cerca de 5.000 puestos de personal de supermercado (cajero/reponedor) y repartidores. No se necesita experiencia previa, puesto que las nuevas incorporaciones recibirán formación específica, uniéndose a una plantilla de más de 110.000 trabajadores en todo el país.

Los horarios, por adelantado

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. En este sentido, Mercadona entregará a las nuevas contrataciones los horarios con antelación para facilitar la conciliación familiar, estableciendo varias posibilidades de jornadas semanales según el tipo de contrato.