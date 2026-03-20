Ya es oficialmente primavera en Asturias: ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo?

Esta última semana de invierno, Asturias ha vivido varias jornadas con un tiempo muy estable: temperaturas más propias de la primavera y cielos azules con ligeros claros. Nada que ver con las situaciones adversas de hace semanas, cuando las cadenas de borrascas propiciaron fuertes rachas de viento, peligroso oleaje y eternas lluvias.

Los pronósticos para los próximos días son positivos. Este viernes ha entrado de forma oficial la primavera. Según la AEMET, se espera un fin de semana igual de estable, por lo que no tendremos que abrir el paraguas. Sin embargo, estas horas de luz tienen los días contados. El inicio de la primavera traerá descensos de las temperaturas y lluvias a partir del miércoles 25 de marzo.

Este viernes 20 de marzo se esperan cielos con escasa nubosidad, más compacta en puntos de la Cordillera. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios. Las máximas en el sur y centro de la península se mantendrán entre los 21 y 18 grados; mientras que en la costa serán más suaves, rondando los 16.

El sábado estará protagonizado por algún intervalo nuboso aunque tampoco se esperan lluvias. Solo son probables algunos chubascos dispersos en el tercio sur. El viento será flojo. Tanto las temperaturas máximas como mínimas serán muy similares a las de la jornada anterior. La semana cerrará de manera muy similar. Las temperaturas mínimas podrán sufrir el domingo un ligero descenso en el norte del Principado. Las máximas oscilarán entre los 16 y 19 grados en el centro y sur, mientras que en el norte se mantendrán en los 16. Tanto el lunes 23 como el martes 24 se esperan valores muy similares a los del fin de semana.

Borrasca "Therese"

La borrasca "Therese", que ya están afectando a las Islas Canarias, no aterrizará en Asturias hasta el próximo miércoles, que vendrá marcado por un descenso generalizado de las temperaturas, tanto en las mínimas como en las máximas. Las temperaturas mínimas en el sur rondarán los cinco grados, mientras que en las zonas centro y sur fluctuarán entre los nueve y quince grados de temperatura. Las máximas se presentan bastante uniformes en todo el territorio, situándose entre los doce y catorce grados.

Fuertes rachas de viento

La borrasca Therese ya está azotando Canarias con intensidad. Las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y se esperan fuertes y persistentes tormentas, sobretodo en las islas más montañosas. Las clases presenciales se han tenido que suspender y se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil.

Este fin de semana la borrasca ascenderá del sur hacia el nordeste de la península, afectando especilamente a Andalucía y Baleares, donde se espera que vuelva la estabilidad a partir de la semana que viene. En zonas del interior de la Península las temperaturas se espera que desciendan ligeramente este fin de semana con valores más suaves en el sur y costa mediterránea (18 grados); y valores más fríos en el interior peninsular (13 grados), con hasta mínimas por debajo de los cero grados en zonas del Sistema Ibérico.