El Principado niega, en plena crisis por las minas de carbón, que ocultase datos de producción al Ministerio
El Gobierno regional admite que hubo una "falta de actualización" en los registros de Sadei, pero que la Subdirección General de Minas del Ministerio no cuestionó la información
El Gobierno del Principado ha negado este viernes haber ocultado al Gobierno central información sobre la extracción de carbón en Asturias y sostiene que siempre ha estado "a disposición" del Ministerio para la Transición Ecológica para "trasladar los datos de actividad del sector". Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Ministerio que dirige Sara Aagensen aseguró que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no supo de la existencia de explotaciónes activas de carbón. "De hecho, la Estadística minera del Ministerio de Transición Ecologica, elaborada a partir de la información facilitada por las comunidades autonomas, no recoge dicha actividad", señalaron hace días fuentes del Ministerio.
El Ejecutivo autonómico asegura, por contra, que la actual dirección general de Energía y Minería (en referencia a la etapa posterior a la disolución de la consejería de Transición Ecológica), "no ha recibido solicitud oficial alguna por parte del ministerio para corregir o ampliar los datos de los que disponía".
Asimismo, señala que la consejería de Ciencia, industria y Empleo ha incorporado nuevas medidas para "garantizar la máima transparencia y actualización" de la información relativa a las explotaciones mineras en Asturias. Así, el pasado mes de febrero se puso en marcha "un nuevo sistema de actualización continua de la información estadística sobre las explotaciones activas en Asturias". Recalca el Principado que "este procedimiento se ha implementado para la elaboración de la estadística minera" del año 2025.
La dirección general de Energía y Minería ha evaluado paso a paso el procedimiento por el cual se elabora y traslada la información estadística minera, "al menos desde el año 2005" y a través de la Sociedad Asturiana de Servicios de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), organismo designado por el Principado como interlocutor técnico en la elaboración de la Estadística Minera.
Ese análisis llevado a cabo por la dirección general de Energía y Minería da por constatados los siguientes hechos:
- El Miteco remite cada año a Sadei un listado base de empresas mineras.
- A partir de ese listado, Sadei revisa e incorpora o elimina aquellas empresas vinculadas a la actividad extractiva, que posteriormente envía al Miteco.
- Con ese listado la Subdirección General de Minas del Miteco se pone en contacto con las empresas para que le proporcionen sus datos de actividad productiva.
- Tras la aprobación del plan de cierre de la minería en 2019, se procedió a eliminar empresas del listado al considerarse extinguida su actividad.
- En 2023, Sadei consultó al Servicio de Minas del Principado sobre posibles reaperturas de explotaciones mineras en el suroccidente. Fueron identificadas tres iniciativas empresariales con explotación o planes de investigación, si bien no pudieron ser incorporadas por Sadei al no obtener respuesta de las compañías.
- No consta que el ministerio haya solicitado aclaraciones adicionales a la Dirección General de Energía y Minería o a la consejería respecto a la información remitida o disponible.
- La Consejería de Ciencia solicitó en febrero de 2026 a Sadei los listados históricos remitidos por el Miteco. Una vez localizado el origen de la falta de actualización en determinados registros, el Principado ha trasladado ya la información actualizada para su correcta inclusión en la próxima edición de la Estadística Minera de España.
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