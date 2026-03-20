¿Quieres matricular a tu bebé en una Escuelina gratuita en Asturias para el próximo curso? Este es el plazo que debes conocer

El Gobierno de Asturias ha aprobado el calendario de admisión para el curso 2026-2027 en las escuelas infantiles de 0 a 3 años de la red autonómica, con un plazo de presentación de solicitudes que se abrirá del 14 al 24 de abril y un periodo de matriculación fijado entre el 25 de junio y el 3 de julio. La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), regula el acceso a un total de 66 centros incluidos en las fases I y II de Les Escuelines, además de los equipamientos municipales integrados en la red desde septiembre de 2025 .

El procedimiento continuará con la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos el 27 de mayo, tras lo que se abrirá un plazo de alegaciones hasta el 1 de junio. La relación definitiva se dará a conocer el 10 de junio y, el día 25, se publicarán tanto la adjudicación de plazas en segundas y sucesivas opciones como las listas de espera definitivas, según recoge el calendario oficial .

Red autonómica y excepciones

El proceso afecta a las escuelas infantiles autonómicas de nueva creación y a los centros municipales incorporados a la red, aunque quedan fuera dos equipamientos previstos en Gijón —en los colegios públicos Santa Olaya y Rey Pelayo— cuya apertura se retrasa hasta el curso 2027-2028.

En los casos de escuelas que aún no estén en funcionamiento en el momento de presentar la solicitud, las familias deberán tramitarla en el centro educativo de referencia o a través del registro dirigido a la Consejería de Educación. La matrícula, por su parte, se formalizará en el propio centro una vez entre en servicio.

Criterios y procedimiento

La solicitud deberá presentarse mediante el modelo normalizado disponible en la sede electrónica del Principado o en el portal Educastur. Además, la resolución establece que las listas de admitidos del curso actual se mantendrán para el siguiente, por lo que no será necesario volver a presentar solicitud en esos casos. En caso de empate en la puntuación tras la aplicación del baremo, se aplicará el resultado del sorteo público celebrado el pasado 4 de febrero, que fijó el orden de prioridad a partir de las letras “RJ” y en sentido inverso del abecedario.

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Centros municipales

Por otro lado, los centros municipales que se integrarán en la red autonómica el 1 de junio iniciarán el procedimiento bajo gestión de los ayuntamientos, que será asumido posteriormente por la Consejería una vez se formalice el traspaso de competencias. Las escuelas infantiles que sigan siendo de titularidad municipal continuarán rigiéndose por sus propios procesos de admisión, establecidos por cada consistorio. La resolución completa, con el calendario detallado y el listado de centros por concejos, puede consultarse en el Bopa y en la web institucional Educastur.