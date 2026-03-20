El refuerzo de la red eléctrica "es el proyecto de infraestructuras más importante que tenemos en este momento en Asturias", destaca el viceconsejero de Industria

El refuerzo de la red eléctrica de transporte es "el proyecto de infraestructuras más importante que tenemos ahora mismo en Asturias", resaltó Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, para destacar la relevancia que tienen actuaciones pendientes como el anillo central eléctrico, clave para garantizar la descarbonización de industrias y el asentamiento de nuevos proyectos fabriles en la región.

Campo asistió en Oviedo al encuentro "Escucha activa en el territorio: misión transición energética en Asturias", un foro organizada por BeBartlet y Redeia en el que representantes públicos de la región, empresas y expertos conversaron sobre la implantación de las energías renovables y las redes eléctricas. "Se trata de encajar la necesidad de nuevas infraestructuras con las propias demandas del territorio", resumió Campo, consciente de la necesidad de "preparar el terreno" para el desarrollo de los grandes proyectos que el Principado espera que se incluyan en la nueva planificación estatal de infraestructuras de transporte, entre los que destacan el anillo central, el refuerzo de la red en el Occidente para el desarrollo de las renovables o la futura conexión de los parques eólicos marinos.

Sobre el anillo central eléctrico, Campo destacó la reciente aprobación del proyecto de la subestación de Cardoso, "la primera subestación de 400 kV que se pone en marcha en Asturias en muchos años y que supone la primera pieza significativa del anillo". No obstante, señaló que el desarrollo del anillo está pendiente de que se apruebe la nueva planificación de infraestructuras de transporte eléctrico a 2030. "De momento se está haciendo todo lo que se puede hacer hasta que esté aprobada la planificación", señaló Campo, que espera el visto bueno "para este año".

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El viceconsejero de Industria reconoció que "en los últimos años no ha habido un desarrollo significativo" de la red de transporte eléctrico en Asturias, pero evitó hablar de riesgo de perder inversiones industriales por las carencias de la red. "Estamos en el buen camino para que las piezas encajen", aseguró.