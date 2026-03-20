Resuelta la primera convocatoria de ayudas al alquiler de este año en Asturias: el número de beneficiarios y la inversión prevista
La Consejería de Vivienda logra agilizar los trámites y publicar la primera resolución en poco más de cuatro meses
En poco más de cuatro meses, la Consejería de Vivienda ha tramitado la primera resolución de ayudas al alquiler de este año, la cual conlleva una inversión de 1.689.166 euros. En total, han tramitado más de 580 solicitudes de las que han sido aceptadas 434. Las denegadas asciende a 140 y ocho fueron desistidas.
El objetivo de estas ayudas es facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda, en régimen de alquiler, a personas con escasos medios económicos, lo que refuerza la protección de quienes se encuentran en una situación más vulnerable.
Por capítulos, en la línea 1, correspondiente al programa de ayudas al alquiler de vivienda, se han concedido 431 por importe de 1.665.747 euros, mientras que 117 solicitudes han sido denegadas y 8 desistidas.
En la línea 2, destinada a víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucio, sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables, se han aprobado tres solicitudes por 23.419 euros, y se han denegado 7.
Por último, la línea 3, dirigida a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, ha registrado 16 solicitudes denegadas.
Vivienda destaca que esta primera resolución permite “adelantar el pago de las ayudas a un número importante de beneficiarios en un plazo reducido, y continuará trabajando para completar el resto del proceso con la misma eficacia”.
El plazo para presentar solicitudes a esta convocatoria finalizó el pasado 10 de noviembre, “lo que supone un avance significativo en la agilización de los procesos administrativos”. La publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) permite continuar con la tramitación del resto de expedientes, con el objetivo de completar la convocatoria en los próximos meses con los mismos criterios de agilidad.
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