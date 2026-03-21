Solo para los 50 primeros: consigue tu suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 25 euros al año

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L. L.

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  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
  3. La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
  4. Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
  5. Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
  6. El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
  7. Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento
  8. La 'casa' que gobierna Asturias cumple 40 años: muebles reciclados, una gran colección de arte y un apartamento privado para el Presidente

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