Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 21 de marzo de 2026

Oviedo

Festival de Teatro Lírico en Oviedo

A las 19.00 horas, en el Teatro Campoamor de Oviedo, se representará «El gitano por amor», ópera bufa en dos actos con música y libreto de Manuel García basada en «La gitanilla» de Miguel de Cervantes, en una producción de la Ópera Estudio de Málaga–Teatro Cervantes (2024), con la participación de Oviedo Filarmonía y el Coro Capilla Polifónica «Ciudad de Oviedo».

Maratón de la Poesía

El Paraninfo de la Universidad de Oviedo acoge hoy un maratón de poesía abierto al público, en el que cualquier persona podrá participar recitando versos propios o ajenos. La iniciativa, enmarcada en Asturias como capital mundial de la poesía, invita a todos los asistentes a compartir su voz en un ambiente participativo. El evento se desarrollará en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

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SACO

A las 19.00 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se celebrará el cine concierto «Taxi Driver» por Zabala, estreno en Asturias dentro del programa SACO, con invitaciones disponibles en LA WEB DEL Ayuntamiento y en las taquillas.

Matadero Uno

A las 18.30 horas, en la librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo), tendrá lugar la presentación del disco «El cantar del verso», a cargo del tenor José Miguel Llata y la pianista Maite Saiz, quienes darán a conocer su nuevo trabajo en un acto abierto al público.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Poex

Última jornada del festival Poex. En esta edición, su lema es_«Lost In Translation». A las 12.00 horas, en el Antiguo Instituto, habrá un homenaje a Javier García Rodríguez, con lectura de poemas por parte de sus amigos. Coordinará y presentará el acto Amanda Sorokin. A las 17.00 horas, en el Antiguo Instituto, Fernando Beltrán, autor de «Las palabras que curan», conversará con Luz Mar González Arias. A las 18.00 horas, también en el Antiguo Instituto, Elsa Moreno, autora de «Prendida o el valor de erguir», hablará con Mónica Laga. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, habrá un encuentro con Marta Sanz y Manuel Vilas titulado «Zonas de tránsito: de la narración a la poesía y viceversa». Moderará Jaime Priede. A las 20.00 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectarán las obras ganadoras del concurso de videopoemas. A las 21.00 horas, en el Antiguo Instituto, concierto de clausura de Niño de Elche. Le acompañará Xisco Rojo.

Gijón Arena

A las 20.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, se celebrará el festival «Molan los 2000».

Concierto de Cuaresma

A las 19.15 horas, en la iglesia de Santa Olaya, habrá un concierto de Cuaresma del Coro Clásico Gijón-CISE.

Teatro de la Laboral

A las 17.00 y a las 21.00 horas, habrá funciones del musical «Mamma Mia!», basado en los grandes éxitos de «ABBA».

Circo de los Horrores

A las 18.00 y a las 20.45 horas, en el parque de los Hermanos Castro, el Circo de los Horrores ofrecerá el espectáculo «PrisionIA».

Feria de la Edición Asturiana

Continúa la Feria de la Edición Asturiana (FEA) en el Museo del Ferrocarril de Asturias. A las 12.00 horas, presentación del álbum infantil «Rubén. Alma, leche y amor», de Olaya Rubio Vílchez, ilustrado por Eva Rami. A las 13.00 horas, presentación de «Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones de Petit Pop». A las 14.00 horas, presentación de «La bruja, el herrero y el arco de Lughnasa», de José A. Oliver López. A las 17.00 horas, presentación de «Cultura del azabache en el Camino de Santiago», de Valentín Monte Carreño, Benigno Gómez López e Ignacio Valdés Álvarez. A las 18.00 horas, presentación de «Rincones de Gijón», con Miguel Watio y Monchi Álvarez. A las 19.00 horas, presentación de «Aire en el aire. Poesía 2001–2025», de José Luis García Martín, que conversará con José Luis Argüelles. Y a las 20.00 horas, habrá una actividad editorial de Pez de Plata.

Jornadas contra el racismo

A las 11.30 horas, en la plaza Mayor, habrá una actividad de zumba en el marco de las Jornadas contra el racismo y la xenofobia y para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. A las 12.30 horas, habrá una marcha a pie desde la plaza Mayor hasta el Muséu del Pueblu d’Asturies, donde de 13.30 a 18.00 horas se celebrará una jornada de convivencia.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 19.00 horas, «Eloqventia», formado por Alejandro Villar y David Mayoral, ofrecerá un concierto se enmarca en la celebración del Día Europeo de la Música Antigua. Se llamará «Diálogos. Danzas medievales a dúo». Además, hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Banda Sinfónica de Gijón

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, la Banda Sinfónica de Gijón ofrecerá un concierto titulado «El regalo de la primavera».

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película «El sendero azul», de Gabriel Mascaro, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca. Será en el Paraninfo de la Laboral.

Espacio Escénico El Huerto

A las 20.30 horas, «La Máquina Teatro» ofrecerá la obra «Carne quemada».

Ateneo de La Calzada

A las 18.00 horas, se celebrará un desfile benéfico a favor de ASICAS (Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas). Asimismo, hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra «La Libertad de la Mirada», impulsada por «Fotocine Asemeya Villa de Gijón».

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición «De rerum natura», de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Además, último día para visitar la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición «Presentes alternativos», del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Capilla de San Esteban del Mar

Último día en el que se podrá visitar, en la capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo, una exposición de maquetas de aviación con motivo del centenario de las grandes gestas aeronáuticas españolas. Las piezas forman parte de la colección del maquetista aeronáutico Félix Romero. El horario hoy es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Joaquín Pajarón lleva su «Filososidra» al Centro Niemeyer

El auditorio del Centro Niemeyer acoge una actuación del humorista asturiano Joaquín Pajarón con su espectáculo «Filososidra». A las 20.00 horas. Entradas a 25 euros.

«La vida extraordinaria» en el teatro Palacio Valdés

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas el segundo pase de la obra de teatro «La vida extraordinaria», dirigida por Mario Tenconi y con la actuación de Malena Alterio y Carmen Ruiz. Entradas entre 14 y 24 euros.

Mercadillo escolar para viajes de estudios

Alumnado de 14 centros educativos de Avilés, con el apoyo del servicio municipal de Educación y de las comunidades educativas, celebran un mercadillo donde ofrecerán diferentes productos y actividades con el fin de recaudar dinero para sus viajes de fin de estudios. Una actividad que se viene celebrando cada año en el calendario escolar. De 11.00 a 14.00 horas en la calle de La Cámara.

Sorteo de la Xana, Xanina y las Damas de Honor de El Bollo 2026

El sorteo será a mediodía en la sala de conferencias de la Casa de Cultura. Las aspirantes deberán de estar presentes en la sala para optar a ser seleccionadas en el sorteo que se realiza por medio de un programa informático. Tendrán prioridad aquellas candidatas que no hayan sido elegidas en los sorteos de las últimas 4 ediciones de la fiesta. Además de la Xana y la Xanina se elegirá a seis damas de honor para cada una. Las 14 saldrán en la carroza municipal en los desfiles del domingo y del lunes de Pascua. Además, el Ayuntamiento facilitará a las participantes elegidas el traje de asturiana, a excepción de las medias y el calzado, para ambos días.

Ópera en el cine del Centro Niemeyer: «Rigoletto», de Giuseppe Verdi.

Desde la Royal Opera House de Mascate (Omán). Cantada en italiano, con subtítulos en castellano. En la sala cine del Centro Niemeyer. El espectáculo comienza a las 19.00 horas. Entradas a la venta a 12 euros. La duración aproximada es de 130 minutos, con un descanso.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

II Encuentro Asturiano de Violín en la Casa de Cultura de Avilés

A lo largo de la jornada el alumnado de violín del Conservatorio Municipal Profesional, Julián Orbón y de otros conservatorios del Principado de Asturias celebran el II Encuentro Asturiano de Violín con actividades de ocio y convivencia que finaliza con un concierto en la Casa Municipal de Cultura a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

«La memoria de lo cotidiano» Obras de la colección Pérez Simón, en la Casa de Cultura

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horasy de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes «food trucks» participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en el Valdecarzana

Hasta el próximo 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Las Cuencas

Gala final del Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, desde las 20.00 horas la entrega de premios del Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo. La gala la dirigirán los componentes del grupo Padre Coll, que representarán además «Coses nuestres». La entrada vale 5 euros.

Encuentro de encajeras de bolillos en Mieres

El recinto ferial de Santullano, en Mieres, acoge este fin de semana la XXI edición del Encuentro de Encaje de Bolillos del concejo. Estará abierto de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. La entrada es gratuita.

Gastrollar, mercado de productos asturianos en Mieres

Hoy se celebra en Mieres Gastrollar, un mercado de productos asturianos, bajo la marca de Productos del Paraíso. Está abierto de 11.00 a 19.00 horas.

Concierto de música clásica para reabrir el teatro de El Entrego

El teatro municipal de San Martín, en El Entrego, reabre tras unos meses de obras con un cocierto de un trío de cuerda de la OSPA, con los intérpretes Héctor Corpus (violín), Fernando Zorita (violín) y Cristina Gestido (viola). Empieza a las 12.30 horas, la entrada es libre.

«Arte y copla», espectáculo musical en Soto de Agues

El centro social de Soto de Agues (Sobrescobio) alberga hoy, a las 12.00, el espectáculo «Arte y copla», un recital enfocado al público adulto. La entrada es libre hasta completar aforo.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta hoy, 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Centro

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Música en Llanes

El Casino de Llanes acoge varias actuaciones durante el mes de marzo: el día 21, a las 19.30 horas, concierto de Fee Reega (indie); y el día 28, a las 19.30 horas, actuación de Indocentes (rock & roll).

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

«En el umbral del olvido», de Analía Pello, en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime

Noticias relacionadas

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro» acoge hasta el 31 de marzo la exposición «En el umbral del olvido», de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción y un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la tradición.