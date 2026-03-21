El alcalde de Langreo carga contra Duro por los 16 millones que le pide a Indra por el taller de Barros: "Juegan con la ilusión del concejo"

El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), cargó ayer contra Duro Felguera por el precio que pide por su taller de construcciones mecánicas en el distrito langreano de Barros. Duro, tal como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA a partir de fuentes de la empresa de ingeniería, reclama un mínimo de 16 millones de euros por el recinto fabril, en el que ha mostrado interés la multinacional española de defensa Indra para instalar su segunda fábrica de vehículos blindados en Asturias.

En declaraciones a este periódico, García se mostró fuertemente indignado por la cantidad ahora reclamada por Duro. "Hace dos meses, la empresa se reunió con nuestro Ayuntamiento y nos plantearon un precio muy inferior, entre los 10 y 11 millones", aseguró el regidor langreano.

"Cuando uno va al mercado a vender un producto, lo primero que hay que hacer es ser fiel a la palabra dada", ilustró García para reprochar el posicionamiento de la compañía asturiana respecto al complejo fabril de Barros. "Que se haga una tasación oficial y objetiva y que Indra, si está interesada, adquiera las instalaciones si así lo considera, pero Duro no puede jugar con la ilusión de un concejo ni con la esperanza de un acuerdo que puede ser muy beneficioso para la actividad y el empleo de las Cuencas", argumentó.

El Alcalde aludió incluso a la denominación y el origen histórico de la empresa de ingeniería: "Llevan la palabra ‘Felguera’ en el nombre, así que que sean consecuentes y que faciliten el crecimiento de las Cuencas". García también advirtió a Duro de que "su tiempo se agota", en referencia a la vista oral convocada por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, los próximos 23 y 24 de abril, para evaluar el plan de reestructuración de la compañía.

Por su parte, fuentes de Duro quisieron remarcar su "inequívoco compromiso con Asturias y con las comarcas mineras, especialmente Langreo, donde tenemos previsto volver a instalar nuestra sede". Asimismo, desde la empresa aseguraron que están actuando "con máximo rigor y transparencia".

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Indra no es la única empresa interesada por el taller de Barros. También lo está el grupo catalán Aprisco, dedicado a la promoción de proyectos de energías renovables y del sector tecnológico. Su CEO, Daniel Álvarez, confirmó a este periódico que está dispuesto a pagar a Duro una suma de 21 millones de euros por el recinto para ubicar allí un almacén de datos de inteligencia artficial. "Duro se puso en contacto conmigo y me ofreció los terrenos, que cumplen los requisitos de nuestro proyecto", afirmó Álvarez, que la semana pasada se reunió con el Principado para exponerle una inversión que, según el empresario, asciende a 1.000 millones de euros.