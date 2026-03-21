Ángela Santianes, presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas: "La empleabilidad empieza por alinear la formación con el mundo real"

Ángela Santianes (Langreo, 1964) asume la presidencia de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas en un momento clave para el sistema universitario. Con una amplia trayectoria en el ámbito industrial y un profundo conocimiento de la relación entre empresa, innovación y territorio, Santianes afronta ahora el reto de reforzar el papel de los Consejos Sociales como puente entre la universidad y la sociedad. Su nombramiento se produce en un contexto de transformación acelerada, en el que las universidades están llamadas a adaptarse a nuevos modelos productivos, mejorar la empleabilidad de sus egresados y fortalecer su conexión con el tejido económico.

¿Qué significa para usted asumir la presidencia de la Conferencia en este momento concreto?

Asumir la presidencia de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas en este momento supone un reto especialmente relevante, porque coincide con una etapa en la que el sistema universitario está redefiniendo su papel en la sociedad. La universidad sigue siendo un pilar esencial de progreso y cohesión, un verdadero ascensor social, pero al mismo tiempo necesita adaptarse con mayor rapidez a un entorno marcado por el cambio tecnológico, la competencia por el talento y la transformación de los modelos productivos. En este contexto, la CCS tiene una función muy clara: consolidarse como la voz de la sociedad en el sistema universitario español, articulando una posición común desde los Consejos Sociales y desde los órganos equivalentes de las universidades privadas, y reforzando su papel como espacio de encuentro entre la universidad y su entorno.

¿Cuáles serán sus tres prioridades principales al frente de la organización?

Las prioridades se pueden resumir en tres líneas principales. La primera es reforzar la cohesión y la representatividad de la propia Conferencia, integrando plenamente la pluralidad del sistema universitario y consolidando una agenda de trabajo compartida. La segunda es avanzar hacia una universidad más abierta y conectada con la sociedad, promoviendo un diálogo estructurado con el tejido económico y social que permita anticipar necesidades, mejorar la empleabilidad y reforzar el impacto de la universidad. Y la tercera es contribuir a la modernización del sistema universitario, impulsando reflexiones y propuestas en ámbitos como la gobernanza, la simplificación de procedimientos, la digitalización o la adaptación de los modelos formativos. En definitiva, se trata de consolidar una Conferencia más cohesionada, más útil para sus miembros y con una mayor capacidad de influencia como expresión de la sociedad en el conjunto del sistema universitario español.

¿Qué retos urgentes identifica hoy en el sistema universitario español?

El sistema universitario español afronta varios retos urgentes que están muy interrelacionados. El primero es adaptarse a un entorno de cambio acelerado, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico y social. Esto exige revisar no solo qué se enseña, sino también cómo se organiza la universidad y cómo se relaciona con su entorno. Un segundo reto clave es reforzar la conexión entre la universidad y la sociedad, especialmente con el tejido productivo. Hoy el conocimiento se genera en múltiples ámbitos, y la universidad debe ser capaz de dialogar de forma más fluida con ese entorno para anticipar necesidades, mejorar la empleabilidad de los egresados y aumentar su impacto en el desarrollo económico. En este punto hay una cuestión importante: cuando la universidad se percibe como una institución alejada de la sociedad, resulta más difícil que la propia sociedad la sitúe entre sus prioridades. Y eso tiene una consecuencia directa en términos de financiación y de apoyo institucional. Por el contrario, una universidad más conectada, más útil y más visible en su contribución al progreso social y económico genera mayor respaldo y, por tanto, mejores condiciones para su sostenimiento.

¿Es suficiente la financiación actual de las universidades públicas?

Más que una cuestión únicamente de volumen, el debate debe abordarse en términos de suficiencia, estabilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Es importante garantizar una financiación adecuada que permita a las universidades cumplir sus funciones, pero también avanzar hacia modelos que incentiven la calidad, la transferencia de conocimiento y la conexión con la sociedad. En este sentido, los Consejos Sociales pueden desempeñar un papel relevante, contribuyendo a reforzar la sostenibilidad del sistema y a orientar los recursos hacia aquellas actuaciones que generen mayor impacto académico, económico y social.

Desde su experiencia en el sector industrial, ¿qué le falta a la universidad española para conectar mejor con la empresa?

Desde una perspectiva industrial, yo diría que a la universidad española no le falta capacidad ni talento; lo que necesita es reforzar su conexión estructural con la realidad económica y productiva. En muchos casos, esa relación sigue siendo demasiado puntual o demasiado dependiente de iniciativas concretas. El reto es convertirla en un diálogo más estable, más fluido y más orientado a identificar necesidades compartidas. En ese marco, la transferencia de conocimiento debe entenderse en un sentido amplio. No se trata solo de transferir resultados de investigación, sino también de acercar capacidades, talento, innovación y resolución de problemas al tejido productivo. Para mejorarla hacen falta más espacios de colaboración estables entre universidad y empresa, más cultura de proyecto compartido y también marcos de gobernanza que faciliten esa relación, reduciendo rigideces y burocracia.

¿Qué papel juegan las universidades en la reindustrialización de Asturias y de España?

Las universidades juegan, además, un papel decisivo en cualquier estrategia de reindustrialización, tanto en Asturias como en el conjunto de España. No hay reindustrialización sólida sin capital humano cualificado, investigación aplicada, innovación, digitalización y capacidad de adaptación tecnológica. La universidad debe ser uno de los grandes motores de ese proceso, formando perfiles preparados para nuevos entornos industriales, impulsando proyectos de innovación y colaborando con las empresas en ámbitos estratégicos.

Desde su experiencia en DuPont, ¿cómo puede la universidad contribuir más al desarrollo industrial regional?

Creo que la universidad puede contribuir todavía más al desarrollo industrial regional si refuerza tres dimensiones: una formación más conectada con las necesidades reales del entorno, una mayor orientación práctica en determinados itinerarios y una relación más estrecha con las empresas en ámbitos como las prácticas, la formación dual, el emprendimiento o los proyectos conjuntos de innovación. Cuando universidad y empresa trabajan con continuidad y confianza, gana la empleabilidad, gana la competitividad y gana también el territorio.

¿Cómo pueden los Consejos Sociales reforzar la empleabilidad de los egresados?

Los Consejos Sociales pueden desempeñar un papel muy relevante en la mejora de la empleabilidad actuando, precisamente, como puente entre la universidad y el entorno social y productivo. Su posición les permite trasladar a la universidad las necesidades reales del mercado laboral, impulsar espacios de diálogo con empresas y favorecer iniciativas que acerquen la formación a la práctica profesional. En este sentido, es importante avanzar hacia una mayor implicación del tejido empresarial en el diseño y la actualización de los planes de estudio. No se trata de sustituir el criterio académico, sino de complementarlo con una visión externa que permita anticipar cambios, identificar perfiles emergentes y asegurar que la formación responde a las demandas reales del entorno.

¿Qué habilidades serán imprescindibles en los próximos años?

Para adaptarse mejor a un mercado laboral en constante evolución, la universidad debe avanzar hacia modelos más flexibles, capaces de integrar nuevas metodologías, actualizar contenidos con mayor agilidad y combinar la formación académica con experiencias prácticas. Iniciativas como la formación dual, las prácticas en empresa, los proyectos interdisciplinares o las microcredenciales son instrumentos especialmente útiles en esta dirección. En definitiva, mejorar la empleabilidad no es solo una cuestión de inserción laboral, sino de alinear mejor la formación universitaria con un entorno cambiante, y en ese proceso los Consejos Sociales están llamados a desempeñar un papel activo como facilitadores de esa conexión entre universidad y sociedad.

¿Está Asturias aprovechando bien el talento universitario para impulsar la innovación?

Asturias cuenta con una universidad de gran calidad y con un capital humano muy valioso, pero aún tiene margen para aprovecharlo de manera más plena. Existen iniciativas relevantes en investigación aplicada, en colaboración universidad-empresa y en transferencia, pero necesitamos escalar ese esfuerzo y hacerlo más visible. La región tiene un potencial enorme para consolidar un ecosistema de innovación más dinámico, más conectado y más atractivo para el talento.

¿Cómo puede atraer Asturias más talento investigador extranjero?

Para retener y atraer talento investigador extranjero, es fundamental fortalecer tres aspectos. En primer lugar, ofrecer proyectos de investigación ambiciosos y conectados con retos globales, capaces de competir internacionalmente. En segundo lugar, facilitar entornos profesionales más estables, ágiles y orientados a la colaboración público-privada. Y, en tercer lugar, proyectar una imagen internacional más fuerte como región innovadora, sostenible y con calidad de vida. Asturias tiene condiciones excepcionales -industria sólida, transición energética, capacidades tecnológicas y un entorno de vida diferencial- para convertirse en un polo de atracción de talento. Si alineamos universidad, empresas e instituciones en una estrategia compartida, podemos dar un salto cualitativo muy importante.

¿Cómo pueden los Consejos Sociales ganar más relevancia e influencia?

Los Consejos Sociales pueden ganar más relevancia e influencia, en primer lugar, ejerciendo plenamente el papel que la normativa les atribuye como representación de la sociedad en la universidad. Es fundamental reforzar su capacidad de interlocución y de propuesta, participando activamente en los debates estratégicos del sistema universitario y contribuyendo con planteamientos constructivos en ámbitos como la empleabilidad, la transferencia de conocimiento, la sostenibilidad financiera o la calidad de la formación.

¿Qué le gustaría haber conseguido al final de su mandato?

El objetivo sería haber contribuido a consolidar una Conferencia más cohesionada, más representativa y con mayor capacidad de influencia, reconocida como la voz de la sociedad en el sistema universitario español. Y, junto a ello, haber avanzado en una universidad más abierta, más conectada con su entorno y mejor preparada para responder a los desafíos actuales, reforzando así su papel como motor de desarrollo y como instrumento de cohesión social.

¿Ya es efectiva su salida de Dupont?

Mi salida de DuPont será efectiva el 1 de abril que es cuando DuPont firmará la venta del negocio de Aramidas, al que pertenezco a Arclin. Ha sido una etapa profesional extraordinariamente enriquecedora y me siento profundamente agradecida por la oportunidad de haber contribuido al desarrollo industrial y a la consolidación del talento y la innovación desde una compañía global. Ahora inicio una nueva etapa en Arclin con ilusión y con el convencimiento de que esta nueva etapa puede ser aún mejor.

¿Qué papel va a tener dentro Arclin y cómo afronta esta nueva etapa?

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En Arclin asumo un rol orientado a reforzar el crecimiento de la compañía en Europa, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos proyectos industriales. Es una empresa con un enorme potencial y con una visión muy alineada con los retos actuales del sector. Afronto esta etapa con mucha energía y con la voluntad de aportar mi experiencia en gestión, en transformación industrial y en creación de alianzas. Creo firmemente en el valor de la industria como motor de desarrollo, y Arclin ofrece un espacio idóneo para seguir construyendo desde esa convicción.