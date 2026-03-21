Los asturianos, los segundos que menos esperan en España para ver el médico de cabecera: cinco días y medio
El Barómetro Sanitario sitúa el Principado como la comunidad en la que mejor percepción se tiene de la red pública
El 20,2% de los españoles opina que el sistema necesita "cambios profundos"
M. Riera/ V. M.
Los asturianos aprobaron en 2025 el funcionamiento de su sanidad pública y la valoraron mejor que la media nacional, según el Barómetro Sanitario. El estudio reflejó que en España el 51,6% de la población consideró que el sistema funciona bien o bastante bien, mientras el 20,2% opinó que funciona mal y necesita cambios profundos. En Asturias, sin embargo, ese nivel de crítica se quedó en el 17,3%, por debajo del promedio estatal, lo que sitúa al Principado en un grupo de comunidades con una percepción más favorable de su sistema sanitario.
El dato cobra relevancia en un contexto de deterioro general. La satisfacción media con la sanidad pública en España descendió hasta 6,02 puntos sobre 10, la cifra más baja de toda la serie analizada desde 2015. El informe subraya, además, que las diferencias entre territorios siguen siendo amplias, con una brecha de 27,6 puntos entre la comunidad con mayor valoración positiva y la que registra la menor.
Asturias sobresale en la atención hospitalaria
Uno de los resultados más sólidos del Principado aparece en los hospitales. Asturias alcanzó una valoración de 7,55 puntos en ingreso y asistencia en hospitales públicos, muy por encima de la media nacional, situada en 7,02. Solo Cantabria quedó por delante, con 7,64, mientras Asturias compartió la parte alta de la clasificación con País Vasco y Castilla y León, ambas con 7,53. El propio informe destaca que la hospitalización es, junto con las urgencias del 061 y 112, uno de los servicios mejor valorados del sistema sanitario español.
Esa buena percepción de los hospitales encaja con la valoración nacional que hacen los usuarios de este nivel asistencial. En España, el 81,4% de las personas ingresadas calificó positivamente la atención recibida en los hospitales públicos, y el informe señala que se trata del servicio mejor valorado por los pacientes durante la última década, salvo en dos ejercicios. Los aspectos mejor puntuados fueron la atención del personal de enfermería, con 8,21 puntos, y la del personal médico, con 8,11.
Menos espera en primaria que en el conjunto del país
El Barómetro también dibuja un panorama favorable para Asturias en atención primaria. La espera media para la última cita, entre quienes no fueron atendidos en el mismo día o al siguiente, fue de 5,45 días, frente a los 9,12 días de media nacional. Solo País Vasco presentó un dato mejor, con 4,91 días. En el extremo contrario se situaron Andalucía, con 11,16 días, y Cataluña, con 10,59.
Ese mejor comportamiento en la demora cotidiana refuerza la idea de que la buena imagen de la sanidad asturiana no se apoya solo en una percepción abstracta, sino también en la experiencia concreta de los usuarios. A escala nacional, la atención primaria sigue siendo el nivel más usado del sistema público, con un 80,8% de utilización, y un 80,4% de valoración positiva entre quienes acudieron a consulta. Sin embargo, el informe advierte de que la presión asistencial y los tiempos de espera han erosionado la nota de varios servicios en los últimos años.
Con ese marco, Asturias aparece como una de las comunidades que resisten mejor el desgaste general. Menor descontento que la media española, menos espera en primaria y una de las mejores notas del país en atención hospitalaria componen una imagen nítida: los asturianos aprueban su sanidad y, sobre todo, valoran especialmente bien la atención que reciben en sus hospitales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
- Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento
- La 'casa' que gobierna Asturias cumple 40 años: muebles reciclados, una gran colección de arte y un apartamento privado para el Presidente