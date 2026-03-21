Asturias muestra sus capacidades en Defensa en la base aérea de Los Llanos: desde robots hasta sistemas de control de drones
El hub regional del sector participó en las jornadas de demostración tecnológica BACSI 2026
Asturias Hub Defensa, asociación que conecta empresas, centros tecnológicos y administraciones, ha tenido una presencia destacada en las jornadas de demostración tecnológica BACSI 2026 (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente) celebradas en la base de Los Llanos, en Albacete. "Este evento nos ha permitido mostrar, en un entorno muy aplicado, el potencial del ecosistema tecnológico de Asturias para el sector aeroespacial y de defensa", señaló Carolina Díaz, directora de Asturias Hub Defensa.
El evento tuvo más de 80 stands distribuidos en hangares temáticos. Entre ellos estaba el de Asturias Hub Defensa, que en esta ocasión contó con la participación conjunta de sus socios SVMAC, Idonial, Galeo, SR7, Satec, Olmar, Pixels Hub, Invicsa y SBP, "reflejo de la diversidad y complementariedad del ecosistema regional", destacó Díaz, que resaltó que el nuevo socio The Next Pangea también estuvo presente con stand propio, reforzando la presencia asturiana en el evento.
Durante el ejercicio BACSI 2026, en el stand de Asturias Hub Defensa se mostraron soluciones en áreas como la robótica terrestre, los sistemas no tripulados, la digitalización y la fabricación avanzada. Entre ellas "Asturcón", el dron terrestre desarrollado por SVMAC para operar en entornos complejos, o el sistema de gestión y control de flotas de drones de Invicsa.
SR7 mostró su sistema de mando y control, y en el campo de la fabricación avanzada Olmar e Idonial exhibieron distintas piezas desarrolladas mediante tecnologías de fabricación aditiva. El resto de empresas participantes completaron la propuesta del stand de Asturias Hub Defensa con soluciones en ámbitos como la analítica de datos, la digitalización, la superioridad aérea, la ingeniería y el desarrollo tecnológico.
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