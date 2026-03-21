Barbón admite "diferencias" con el Ministro Puente y lamenta los vuelos cancelados por Volotea: "Hay que exigir que esta guerra acabe ya"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, valoró esta mañana los problemas de movilidad que afectan a Asturias por varios frentes. Por un lado, desde este fin de semana y hasta julio habrá 24.000 plazas menos de alta velocidad debido a unas obras en Palencia para llevar el AVE a Cantabria. Por otro, Volotea ha cancelado al menos veinte vuelos en Asturias por la fuerte subida del combustible derivada de la guerra en Irán.

“Dije que la guerra de Irán iba a impactar en nuestras vidas y aquí tienen la respuesta. El precio del combustible con el que los aviones tienen que funcionar se está elevando y provoca un enorme problema”, señaló el presidente en referencia a las cancelaciones de Volotea. “Hay que pedir y exigir que esta guerra tiene que finalizar ya”, añadió.

En cualquier caso, las cancelaciones de la aerolínea, que están provocando indignación entre los afectados, están relacionadas con el encarecimiento del combustible, pese a que los billetes ya habían sido vendidos. No tienen que ver con el espacio aéreo.

Barbón también se refirió a las “diferencias” con el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. “El peaje del Huerna es una de ellas. Creemos que su ampliación fue una decisión ilegal y queremos que se elimine ya. Confío en que lo logremos, por la vía política o la judicial, que no descartamos y en la que estamos trabajando”, afirmó. El ministro ya ha señalado en varias ocasiones que no contempla suprimir este peaje.

Sobre las incidencias ferroviarias, el presidente indicó que se trata de “una obra de reforma” y reclamó refuerzos para minimizar el impacto. “Más que pedir refuerzo poco podemos hacer. Es una molestia que nos perjudica, a las puertas de la Semana Santa”, lamentó, en referencia a las frecuencias eliminadas por Renfe tras unas obras comunicadas con solo tres días de antelación.