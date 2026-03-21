El carbón desapareció en 2019 de las estadísticas: ni Asturias aportó datos ni el Ministerio los pidió

El carbón reaparecerá en la Estadística estatal de minería de 2025, después de cinco años en blanco, en los que se extraía el mineral en el Principado pero no se contabilizado oficialmente en el informe. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo explicó ayer su versión de uno de los aspectos del conflicto entre el Principado y el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, sobre la legalidad jurídica de las tres minas de carbón abiertas en Asturias tras el plan de cierre de la minería.

Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el ITJ afirma que "no tiene constancia" de que se reabrieran minas de carbón en Asturias, porque las que operan tendrían, a juicio del Ministerio y según la ley de Cambio Climático, que haber aclarado ante ese organismo si debían devolver ayudas europeas percibidas por los anteriores propietarios de la explotación y que se acogieron al cierre. El Ministerio apoyaba ese "desconocimiento" en otro hecho: no se contabilizaba en la estadística nacional de minería de 2024 ninguna extracción de carbón, tal y como había publicado con anterioridad este periódico. Además, el Ministerio afirmaba que debía ser el gobierno asturiano quien trasladase los datos.

El Ejecutivo regional afirmó ayer que "siempre" ha estado a disposición del Ministerio de Transición Ecológica "para informar sobre la producción minera, sin que se haya recibido solicitud alguna para corregir o ampliar los datos". Sin embargo, sí reconoce que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha adoptado "a iniciativa propia" nuevas medidas "para garantizar la máxima transparencia y actualización de la información" sobre las explotaciones. La dirección general de Energía y Minería ha analizado el flujo de información que explica la "desaparición" del carbón de las estadísticas en 2019. Según el Gobierno asturiano, "se ha constatado" que el procedimiento era el siguiente.

Primero, el Ministerio remite anualmente a Sadei (ente estadístico regional) un listado base de empresas mineras. Sadei posteriormente incorpora o elimina empresas de la lista que, actualizada, devuelve al Ministerio. Con ese listado, la Subdirección General de Minas del Ministerio contacta con las empresas para que den sus datos de actividad. ¿Por qué no aparecieron las minas de carbón operativas en Asturias después de 2019?

Según el Principado, tras el plan de cierre, en 2019 se eliminó a las empresas de la lista "al considerarse extinguida la actividad". Sin embargo, en 2023, cuando había noticia de reapertura de explotaciones, Sadei consultó al Servicio de Minas del Principado, que identificó las tres iniciativas empresariales "sin bien no pudieron ser incorporadas por Sadei al no obtener respuesta de las compañías".

El Principado recalca que "no consta que el Ministerio haya solicitado aclaraciones adicionales al Principado sobre la información remitida o disponible". Este mismo año, en febrero, la Consejería solicitó a Sadei los listados históricos del Ministerio. "Una vez localizado el origen de la falta de actualización en determinados registros, el Principado ha trasladado ya la información actualizada para su correcta inclusión en la próxima edición de la Estadística Minera", recalca el Ejecutivo.

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En resumen: tras el cierre de todos los pozos, y tras una cadena de acontecimientos, el carbón asturiano dejó de ser negro para volverse "invisible". El debate ahora es si se extrae con plena seguridad jurídica o también se operaba en un "vacío jurídico".