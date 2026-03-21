Desarrollo tecnológico y "atraer a los jóvenes", retos del campo asturiano

"Cuando el campo asturiano crece, crece Asturias. Cuando crece Asturias, crece España", sostiene Félix Bueno, director de la Oficina de Empresas de Banco Santander en Oviedo. Toda una declaración de intenciones sobre el convencimiento de la importancia del sector agroalimentario asturiano, protagonista del Foro Agro Santander, organizado por LA NUEVA ESPAÑA y patrocinado por Banco Santander.

Por la izquierda, la moderadora, María José Iglesias; José Armando Tellado, Lorena Ruiz, Santiago Pulgar y Pablo Coca, durante el Foro Agro Santander, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. / Luisma Murias

Tanto Bueno como el resto de participantes en la sesión, que abrió Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, coincidieron en destacar la importancia y posición estratégica del sector, pero también algo fundamental para que su avance: "Creer en su potencial y lograr reconocimiento social". Así lo señalaron en líneas generales los ponentes en la mesa redonda: José Armando Tellado, director general del Grupo Central Lechera Asturiana; Santiago Pulgar, director comercial de Supermercados Masymas; Pablo Coca, director general de CTIC Centro Tecnológico; y Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander.

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Asistentes a la jornada. / Luisma Murias

Todos ellos destacaron en el acto, celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA, la fortaleza y buen posicionamiento de la producción agroalimentaria asturiana, sin obviar sus desafíos de futuro, que no son pocos. Por un lado, los conocidos, como afrontar el relevo generacional y convencer a los jóvenes de las oportunidades que existen; la incorporación de las nuevas tecnologías a la producción y comercialización; y apostar por el emprendimiento. Pero ahora a todo esto se añade otro gran desafío: la complicada situación actual, con el estallido bélico en Oriente Medio, que desestabiliza mercados e impacta en los costes de producción, que sufren como nadie y en primer lugar los profesionales del campo. Ya lo dice el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, encargado de cerrar el Foro Agro Santander: "Cuando se estornuda en cualquier país del mundo, el sector primario coge la gripe".

José Armando Tellado: "Hay que lograr más reconocimiento para el ganadero" Es España un país que crece aproximadamente 500.000 habitantes al año. Una situación que, según José Armando Tellado, supone "una gran oportunidad para los que damos de comer". El director general de Grupo Central Lechera Asturiana (CLAS) quiso romper una lanza en el Foro Agro Santander por los primero de la cadena agroalimentaria, esos ganadero que producen la leche que acaba en las casas del consumidor. "Lo que más nos está costando, lo más importante es que no hemos sido capaces de conseguir reconocimiento social a su trabajo", destacó en su intervención. "Tenemos que hacer mucho más por cambiar la tendencia al low cost, al bajo precio que es desprecio al trabajo que hay detrás del producto. Es necesario reconocer el valor de la gente que está detrás de la marca". No obvió Tellado los "momentos de incertidumbre" que se viven en la actualidad debido a la guerra, "y que seguirán de aquí en adelante". Quiso dejar un mensaje positivo: "Necesitamos trabajar juntos, las perspectivas de 3 a 5 años son buenas".

Lorena Ruiz: "Para captar a los jóvenes, el sector ha de ser más rentable y competitivo" "Para atraer a los jóvenes el sector agroalimentario debe ser más rentable y competitivo, sino será muy complicado que apuesten por él", opina Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander. Durante su intervención en la mesa redonda del Foro Agro Santander, Ruiz destacó que el sector agroalimentario es "clave" para la economía, y se mostró optimista: "Es muy momento muy positivo y hay oportunidades". En este sentido, la directiva del Banco Santander habló de la necesidad de contar con financiación para emprender y desarrollar un proyecto con visos a ser viable. Ahora bien, debe haber algo más. "Lo que nos piden los clientes no es solo financiación para hoy, sino que quieren un acompañamiento para tener un futuro". Ruiz habló de la importancia de los jóvenes productores para garantizar la pervivencia del sector, máxime en el campo, donde más de la mitad de los profesionales en España tiene más de 60 años. Y entre otras retos identifica la necesidad de "facilitar claramente el acceso a la digitalización".

Pablo Coca: "Se habla mucho de soberanía tecnológica, pero no de la alimentaria" Pablo Coca, director general CTIC Centro Tecnológico, habló de la importancia de la tecnología y los datos para mejorar el trabajo de los profesionales de la agroalimentación y y el posicionamiento de los productos en el mercado y ante el consumidor. Y en este sentido, el dato es muy importante, resaltó, en la medida que puede aportar información y "beneficiar al pequeño actor de la cadena de valor. CTIC es una de las tres representaciones que tiene España en el Espacio de datos agrolimentarios europeo, un "gran proyecto" para poner en común toda la información. "En base a un dato se toman decisiones, un agricultor puede disponer de información para ver en un determinado momento cómo será la rentabilidad de su cosecha", recalcó Coca, quien habló también de esos códigos QR que algunos productos llevan y permiten al consumidor conocer cuando compra la trazabilidad, "y que así pueda apreciar la calidad". Con todo, reseñó que en este momento, tanto en Europa como en España, "se habla mucho de soberanía tecnológica, rápidamente se han puesto de manifiesto las limitaciones de combustible, pero no se habla de autonomía alimentaria".

Santiago Pulgar: "Asturias tiene a día de hoy todos los mimbres para un gran negocio" "Soy optimista o más", dice convencido Santiago Pulgar, director comercial de Supermercados Masymas a la hora de hablar del sector agroalimentario asturiano. "La región tiene a día de hoy todos los mimbres para hacer un gran cesto", sostuvo en el Foro Agro Santander. Se refirió Pulgar a su posición en esa cadena de agroalimentación, que empieza en el productor y acaba en su campo, el supermercado, cuando se llega al cliente y éste tiene que decidir. "Nuestra aportación es muy importante, pues damos visibilidad al producto. Y en cuestión de segundo él decide que se lleva", abundó. El directivo destacó la apuesta de su empresa por el producto de cercanía, el llamado Kilómetro Cero. "Siempre hemos creído en el producto agroalimentario asturiano y estamos dispuestos a apostar por el productor local". Pero en su opinión la sociedad en general tiene que "creer más" y darle más valor a ese producto fresco asturiano. "Somos referentes mundiales en este campo, hay que creerlo", insistió Pulgar.

Marcelino Marcos: "El medio rural juega un papel fundamental" Recientemente el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, se felicitaba ante lo que parecía una "conjunción de astros" para que le fueran tan bien las cosas al sector agroganadero en cuanto a producción y precios. Y de repente llegó la guerra "y tiró por la borda todo lo dicho", admitió el propio Marcos durante la clausura del Foro Agro Santander. Con todo, el Consejero es optimista sobre el futuro del sector, ahora dotado en Asturias de un Pacto por el Medio Rural "dialogado y acordado" con todos los actores implicados. Un documento "que refuerza la línea de cómo hay que trabajar para defender el medio rural, que juega un papel fundamental", dijo.