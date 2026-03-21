La dura realidad tras la espera de la valoración de la dependencia: "O nos dan la ayuda ahora o mi madre será la siguiente en la lista de fallecidos"

“O nos dan la ayuda ahora o mi madre será el siguiente número en la lista de fallecidos, y pienso luchar hasta el final para que no sea así“. En Asturias, más de 1.200 personas murieron el año pasado esperando por el reconocimiento de su situación de dependencia. Verónica Canal tiene una cosa clara: su madre no será la siguiente.

Aida Fernández reside en Gijón. Tiene parkinsonismo atípico, una enfermedad neurodegenerativa que simula el parkinson, pero evoluciona mucho más rápido. Afecta el sistema nervioso autónomo y provoca, entre otros síntomas, problemas de movilidad. Hace dos años, le concedieron el Grado I de dependencia con una ayuda a domicilio de cinco horas semanales, pero “la asistente social cuando la vio ya nos dijo que era poco y nos aconsejó solicitar la revisión”, cuenta su hija. Así lo hizo. Entre junio y julio de 2024, presentó la documentación.

Solo unos meses después, mientras esperaban por la respuesta de la Consejería de Derechos Sociales, a Fernández le concedieron el 75% de minusvalía. “Nos dijeron que la incorporáramos al expediente porque eso podía ayudar a agilizarlo, que incluso igual no tenían que venir a valorarla”, recuerda Canal. Sin embargo, el tiempo fue pasando y la solicitud de su madre no recibía respuesta.

Se la "saltaron" en la lista

El verano pasado, un año después de haber presentado la solicitud, y tras meses de llamadas sin respuesta, Canal decidió presentarse en las dependencias de la Consejería. La información que consiguió fue un jarro de agua fría. A su madre, se la habían “saltado” en la lista. También le informaron que en esos momentos se estaba procediendo al cambio del sistema informático y que eso estaba retrasando los trámites. En concreto, en lo que estaba inmerso el servicio de dependencia era en la implantación de la historia social única.

Tres semanas después, acudieron a valorar a su madre y a los días, tras solicitar información por correo, le adelantaron que le concederían el Grado III. Era septiembre de 2025 y tanto Canal como su hermano, Rubén, empezaban a ver el final de un largo túnel.

En esos meses, la situación de su madre no había hecho más que empeorar. “El médico nos dijo que lo que debería haber avanzado la enfermedad en diez años, lo había hecho en tres”, reconoce. Cada día a su madre le cuesta más moverse. A veces no puede ni mantenerse sentada, mucho menos caminar. En los dos últimos años se ha caído en numerosas ocasiones, ha sufrido hematomas e incluso la ruptura de algún hueso, dice impotente Canal.

Paralización de la revisión

Ante esta situación, la gijonesa decidió solicitar un cambio en el Programa Individual de Atención (PIA) para aspirar a un centro de día para su madre. Ahí llegó otro jarro de agua fría. “Nadie nos dijo que al solicitar el cambio en el PIA se paralizaba la revisión del Grado. Ahora, tienen que venir a valorar a mi madre para el centro de día, pero lo harán con el Grado que ya tiene. Y luego tendrán que volver a retomar la revisión del Grado. No tiene sentido”, denuncia.

Canal reconoce que no puede más. “Mi madre vive con su pareja, y juntos somos los que estamos cargando con todo; pero ni yo ni mi hermano podemos dejar el trabajo y ella necesita vigilancia las 24 horas. Por el momento no queremos plaza en una residencia, porque ella todavía es consciente y no quiere. Pero un centro de día nos ayudaría muchísimo. Esas horas ella estaría cuidada y con profesional especializado”, defiende.

“Están dejando a la gente morirse, y yo espero de verdad que ellos nunca tengan que pasar nada parecido. Porque esto no solo destroza al enfermo, también a su familia”, insiste. Y lanza un último mensaje: “No pedimos esto por capricho, lo pedimos por necesidad. Como mi madre muera sin conseguir la revisión de la dependencia, lo siguiente será la demanda”.