Escribano resiste el pulso de Moncloa y continúa como presidente de Indra
El empresario, que esta semana insistió en su apuesta por Asturias, sigue de momento al frente de la multinacional pese a abortarse la fusión con EM&E
PABLO GALLÉN / Y. GONZÁLEZ
"La fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) nunca estuvo encima de la mesa hasta que Ángel Escribano llegó a la presidencia de Indra", explica un alto directivo del sector de la defensa. Y todo indica que, de momento, Ángel Escribano seguirá en el cargo. Tras su reunión de ayer con el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, no hubo ninguna comunicación ni información que apuntara a su salida de la multinacional de defensa. Cundía el temor de que la cita en Moncloa desembocara en su renuncia pero, al cierre de esta edición, parece que este pulso lo ha ganado el madrileño, que el pasado martes estuvo en Oviedo apadrinando una reunión con más de 300 empresas del norte de España e insistiendo en su apuesta industrial por Asturias.
La fusión entre Indra y Escribano (EM&E), conocida en abril e ideada desde enero del año pasado como el gran movimiento para levantar un campeón nacional de la defensa (posteriormente renombrado como empresa tractora del sector), saltó el jueves por los aires tras once meses de negociaciones, blindajes jurídicos y tensión creciente entre accionistas. El desenlace no solo entierra una de las operaciones corporativas más ambiciosas del sector en España, sino una lucha de poder entre sus mayores accionistas: por una parte, Moncloa y su brazo armado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el mayor accionista de Indra con el 28% de las acciones. Y por otra, los hermanos Escribano, segundos mayores accionistas con el 14,3% a través de la firma familiar EM&E, además de ser presidente -Ángel- y consejero -Javier-, respectivamente. "Escribano está solo ahora mismo porque en Defensa no te puedes enfrentar al único comprador que hay en el mercado, que es el Gobierno", añade una fuente.
¿Qué ha cambiado para que el Ejecutivo, que inicialmente vio con buenos ojos la operación, en los últimos meses haya cambiado de opinión argumentando que existía "conflicto de interés? ¿Acaso como subrayó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo desconocía el "conflicto de interés" cuando se empezó a fraguar la fusión? "El Gobierno se ha dado cuenta que Escribano tiene su propia agenda y que está trabajando desde la presidencia de Indra en favor de su compañía familiar", remarcan en el sector. En la SEPI pesa aún la detención de su expresidente Vicente Fernández en el marco del "caso Cerdán-Ábalos".
Lo que en un principio se presentó como una oportunidad industrial empezó a percibirse con el paso de los meses como una amenaza para el equilibrio accionarial de Indra. La malograda fusión con la empresa familiar de los Escribano, valorada en unos 2.000 millones de euros tras los últimos contratos logrados al calor del rearme militar, habría apuntalado el control de los hermanos en la tecnológica y hubiera dejado mermado el control accionarial de la SEPI.
Así, EM&E hubiera pasado de un 14,3% de las acciones de Indra a un porcentaje que podría haber llegado incluso al 30% del capital, mientras que el brazo inversor del Estado se hubiera diluido hasta cerca del 22% del capital en una potencial fusión por absorción.
¿Qué queda del plan para convertir a Indra en el campeón nacional de la defensa? "Lo que sí surgió de la presidencia de Marc Murtra, antes de que llegara Escribano a Indra, es la posible adquisición de Santa Bárbara Sistemas, pero las formas de Ángel Escribano dieron al traste a la operación", añade este directivo.
Entre la veintena de compañías que Indra tenía en el radar de potenciales compras figuran empresas como Oesía, GMV y la gallega Urovesa, pero ninguna de estas ha fructificado. Los catorce meses de Escribano sí se han saldado con compras como la de Hispasat, Hisdesat, Tess Defence, Aertec o la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering. "En España ya no queda nada que tenga tamaño y pueda adquirir", arguye. El plan de Pedro Sánchez es acelerar la creación de un gran grupo español capaz de competir con gigantes europeos como Leonardo, Thales, Safran, Dassault o Rheinmetall.
¿Y la valoración de 2.000 millones de EM&E? Para evitar un cambio en la estructura accionarial, la SEPI podría haber planteado una ampliación de capital con suscripción preferentes de los accionistas actuales tras la fusión, y así integrar a la compañía madrileña sin dilución, algo que hubiera tenido un coste político para el Gobierno dado el "conflicto de interés" existente. EM&E ha pasado de una valoración en 2021 de 100 millones, cuando la familia Escribano recompró el 33% de la compañía al fondo soberano de Omán, a una valoración de 2.000 millones gracias a los grandes contratos logrados en los últimos años por el rearme europeo.
La fabricante de componentes para la industria militar elevó su facturación un 38% hasta los 488 millones en 2025 y alcanzó un resultado operativo -ebitda- de 195 millones, un 53% más respecto al año anterior. Del total de las ventas, un 65% correspondió a clientes extranjeros. EM&E ingresó 87 millones en 2021, con un beneficio neto ajustado cercano a los 1,5 millones de euros. El múltiplo que los hermanos pagaron por recomprar el tercio del capital hace cinco años fue de 1,15 veces facturación y ahora al calor del escenario bélico en el mundo hubiera sido de cuatro veces gracias a los ratios de crecimiento.
La caída de la operación abre ahora una nueva etapa en Indra. Once meses consumidos en una integración fallida, con ruido reputacional, tensión en el accionariado y tiempo perdido para una compañía que sigue lejos del tamaño de sus grandes rivales europeos. La ambición de levantar un campeón nacional de la defensa no desaparece, pero el Gobierno deberá decidir ahora con qué socios y bajo qué reglas quiere construirlo.
Acuerdo con la surcoreana Hanwha para los obuses que se harán en Gijón
Indra ultima un acuerdo con la surcoreana Hanwha para utilizar su obús autopropulsado "K-9 Thunder" como modelo para fabricar 128 vehículos militares de ese tipo para el Ejército de Tierra español. La multinacional española quiere producir los blindados en su nueva fábrica del Tallerón de Gijón.
El pasado diciembre, el Gobierno otorgó un contrato de 4.554 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para fabricar esos obuses autopropulsados sobre cadenas (ATP Cadenas, en la jerga del sector). Para ello, la UTE recibirá un crédito público sin intereses por valor de 1.821 millones. Se trata de uno de los préstamos que Santa Bárbara Sistemas, con una planta en Trubia (Oviedo), ha recurrido ante el Tribunal Supremo. La compañía también tenía interés en esta adjudicación pública.
El contrato entre Indra y Hanwha está muy próximo, según confirmaron fuentes de la primera. Con el acuerdo, Indra se convertiría en autoridad de diseño del modelo, lo que le otorga facultad para introducir todo tipo de cambios.
La operación indica que la compañía española ha optado por el "K-9" en detrimento del otro prototipo que barajaba para el obús, el "Lynx" de la alemana Rheinmetall.
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