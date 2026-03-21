Esther Llamazares alerta del "aumento" de la criminalidad en Asturias: "Hay más violencia y agresividad"

La diputada nacional del Partido Popular, Esther Llamazares, calificó los datos del último Balance de Criminalidad como “claros y preocupantes”, y advirtió de que el Gobierno central no puede seguir mirando hacia otro lado.

La diputada nacional asturiana advirtió de que, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, Asturias cerró 2025 con un incremento del 5% en la criminalidad, pasando de 28.411 delitos en 2024 a 29.831. “Más allá del dato global, “lo verdaderamente relevante es el tipo de delitos que están creciendo”, señaló.

Esther Llamazares destacó que “la criminalidad convencional, la que afecta directamente a la vida diaria de los ciudadanos, se ha incrementado en un 7,2%”.

En este sentido, Llamazares alertó de "un incremento de los delitos más violentos, con un aumento de casi el 40% en los robos con violencia e intimidación y cerca de un 18% los delitos contra la libertad sexual y también un crecimiento de los delitos de lesiones".

Esther Llamazares, durante la rueda de prensa celebrara en Ciaño junto al diputado regional Rafael Alonso, la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento, María Antonia García, la presidenta local del Partido Popular, Ana Clavería, y Epifanio Curto, secretario general del PP de Langreo, puso el foco en los problemas de seguridad que afectan al municipio.

“No estamos ante un simple aumento de la criminalidad. Estamos ante un cambio en su naturaleza. Hoy en Asturias hay más violencia, más agresividad y un mayor riesgo para las personas en su vida cotidiana. Cuando estos datos se trasladan al territorio, dejan de ser cifras para convertirse en hechos,” censuró Esther Llamazares, quien puso como ejemplo el municipio: “En concejos como Langreo, los vecinos están viendo cómo esa realidad se materializa en su día a día. En las últimas semanas se han registrado robos con violencia a personas mayores, episodios graves en la vía pública, ataques en establecimientos y situaciones que generan una evidente sensación de inseguridad.

Asimismo, Esther Llamazares señaló: “Si hay un hecho que refleja de manera especialmente clara lo que está ocurriendo, es lo sucedido el pasado fin de semana, cuando un conductor de autobús fue apuñalado mientras prestaba servicio. Un empleado que cumplía con su trabajo acabó siendo víctima de una agresión de extrema gravedad. Esto ya no es una estadística, es una realidad que interpela directamente a las Administraciones.”

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“No podemos aceptar la inacción del Gobierno. Ni los vecinos de Langreo, ni los de ningún municipio de Asturias, ni tampoco los empleados públicos, como el conductor agredido este fin de semana, pueden vivir con miedo. La seguridad no es una opción, es una obligación del Estado,” concluyó.