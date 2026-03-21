Las excepcionales imágenes del cielo de Asturias durante la noche: unas auroras boreales con un tono azul muy difícil de captar

La primavera se ha estrenado en Asturias con un «regalazo» para los aficionados a la astronomía y a la fotografía. Esta pasada noche del viernes ha sido posible «cazar» auroras boreales desde Asturias, concretamente, desde la costa del Oriente.

El fotógrafo asturiano Alfonso Tomás, gran experto en la materia y que ya ha captado unas cuantas, es el autor de dos imágenes en el mirador y la playa de Torimbia, en Llanes, que han llamado la atención a otros expertos y aficionados por la «excepcionalidad de ver columnas azules, pues son dificilísimas de ver en Asturias». Las auroras boreales son inusuales, explica, y ocurren «por la interacción de electrones con moléculas de nitrógeno en la atmósfera superior. Este color, a menudo visto en el borde inferior de la aurora, indica una actividad magnética muy alta o la presencia de partículas energéticas específicas».

La aurora boreal de la noche del viernes, desde la costa de Llanes. / ALFONSO TOMAS

La noche del viernes ha sido especialmente apta para los «cazadores de auroras», después de unos días anteriores infructuosos en busca de las llamadas «luces del Norte». Y es que a pesar de las condiciones teóricamente buenas para verlas esta temporada en el Principado por el denominado efecto «equinoccio», según Tomás, con «alta actividad solar que daban las aplicaciones mas profesionales y la ausencia de nubosidad, al final no se pudieron contemplar ni fotografiar». El fotógrafo de Villaviciosa explica: «A pesar de los grandes avances en predicciones por parte de los científicos y expertos en su análisis, la dificultad es enorme en las latitudes bajas como la nuestra».

Más suerte

Pero sí fue mejor la salida nocturna del viernes para amanecer este sábado. Y es que los especialistas ya habían avisado que este mes de marzo sería muy óptimo para disfrutar de este fenómeno. Conocidas como auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el sur, ocurren cuando partículas cargadas del viento solar chocan con la atmósfera terrestre.

Los «cazadores del cielo» están estos días de suerte en Asturias. Y ya avisan para este sábado: «Esta noche seguiremos atentos a las previsiones y volveremos a salir a ‘cazar’». Suerte.