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Las excepcionales imágenes del cielo de Asturias durante la noche: unas auroras boreales con un tono azul muy difícil de captar

"El color, a menudo visto en el borde inferior de la aurora, indica una actividad magnética muy alta o la presencia de partículas energéticas específicas», explica el maliayés Alfonso Tomás, autor de las fotografías

La aurora boreal captada por Alfonso Tomás, esta pasada noche, desde Torimbia, en Llanes.

La aurora boreal captada por Alfonso Tomás, esta pasada noche, desde Torimbia, en Llanes. / ALFONSO TOMAS

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La primavera se ha estrenado en Asturias con un «regalazo» para los aficionados a la astronomía y a la fotografía. Esta pasada noche del viernes ha sido posible «cazar» auroras boreales desde Asturias, concretamente, desde la costa del Oriente.

El fotógrafo asturiano Alfonso Tomás, gran experto en la materia y que ya ha captado unas cuantas, es el autor de dos imágenes en el mirador y la playa de Torimbia, en Llanes, que han llamado la atención a otros expertos y aficionados por la «excepcionalidad de ver columnas azules, pues son dificilísimas de ver en Asturias». Las auroras boreales son inusuales, explica, y ocurren «por la interacción de electrones con moléculas de nitrógeno en la atmósfera superior. Este color, a menudo visto en el borde inferior de la aurora, indica una actividad magnética muy alta o la presencia de partículas energéticas específicas».

La aurora boreal de la noche del viernes, desde la costa de Llanes.

La aurora boreal de la noche del viernes, desde la costa de Llanes. / ALFONSO TOMAS

La noche del viernes ha sido especialmente apta para los «cazadores de auroras», después de unos días anteriores infructuosos en busca de las llamadas «luces del Norte». Y es que a pesar de las condiciones teóricamente buenas para verlas esta temporada en el Principado por el denominado efecto «equinoccio», según Tomás, con «alta actividad solar que daban las aplicaciones mas profesionales y la ausencia de nubosidad, al final no se pudieron contemplar ni fotografiar». El fotógrafo de Villaviciosa explica: «A pesar de los grandes avances en predicciones por parte de los científicos y expertos en su análisis, la dificultad es enorme en las latitudes bajas como la nuestra».

Más suerte

Pero sí fue mejor la salida nocturna del viernes para amanecer este sábado. Y es que los especialistas ya habían avisado que este mes de marzo sería muy óptimo para disfrutar de este fenómeno. Conocidas como auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el sur, ocurren cuando partículas cargadas del viento solar chocan con la atmósfera terrestre.

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Los «cazadores del cielo» están estos días de suerte en Asturias. Y ya avisan para este sábado: «Esta noche seguiremos atentos a las previsiones y volveremos a salir a ‘cazar’». Suerte.

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