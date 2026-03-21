"El impacto real será menor del esperado", señala FADE tras analizar la letra pequeña del decreto anticrisis del Gobierno
La patronal lamenta que a los camioneros se les bonifique el combustible por un lado y por el otro se les elimine el gasóleo profesional, y critica la prohibición de despedir para recibir ayudas
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) advierte de que el decreto de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio tendrá "un impacto real menor que el esperado"
El presidente del Gobierno presentó ayer un plan de 80 medidas y hoy el BOE ha publicado la letra pequeña. Según FADE, esa letra pequeña cambia sustancialmente el alcance de los anuncios. La federación empresarial valora las rebajas fiscales en energía y carburantes, que considera que responden a demandas reiteradas del tejido empresarial, pero añade que el análisis del conjunto del decreto muestra un paquete cuyo diseño reduce su eficacia real:" "medidas que se compensan entre sí, ayudas con alcance reducido en la práctica y condicionantes que dificultan su aplicación".
FADE destaca que el caso del transporte es el más claro. Apunta que el Gobierno anuncia nuevas bonificaciones mientras elimina instrumentos ya existentes, como el gasóleo profesional, por lo que el efecto neto "es significativamente menor" que el anunciado. «Los camioneros asturianos no necesitan que se les compense por un lado lo que pierden por otro. Necesitan medidas eficaces y estables», ha señalado la presidenta de FADE, María Calvo.
El mismo problema aparece en las condiciones asociadas a las ayudas, destaca FADE, que resalta que la prohibición de despedir como requisito para acceder a determinadas medidas introduce incertidumbre y limita su utilidad para muchas empresas. La federación empresarial destaca que cuando una ayuda lleva aparejadas condiciones que dificultan la gestión, su alcance real se reduce. «Lo que necesitan las empresas en un contexto de crisis es claridad, eficacia y seguridad jurídica», ha añadido Calvo.
«El problema no es el anuncio. Es el diseño: medidas que se compensan entre sí, ayudas condicionadas y un impacto real menor del esperado», insistió Calvo. FADE reclama al Gobierno "instrumentos directos, suficientes, coherentes y plenamente operativos, especialmente para los sectores más expuestos a la crisis actual".
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