De pagar un billete de avión directo a Asturias por 30 euros a embolsar 150: una boda, vacaciones y planes afectados por las cancelaciones de Volotea

La decisión de la compañía aérea Volotea de suspender al menos una veintena de vuelos con salida o destino en el aeropuerto de Asturias ha complicado los planes de miles de viajeros. Se calcula que pueda haber alrededor de 3.000 afectados, la mayoría de ellos asturianos.

La compañía, la principal que opera en el aeropuerto asturiano, justificó las cancelaciones por “motivos operativos vinculados a la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto de Oriente Medio”, aunque también reconoció el impacto del fuerte aumento del precio del combustible.

Las frecuencias canceladas afectan a conexiones entre Asturias y Canarias y Baleares, lo que agrava la situación de los pasajeros, ya que no existen alternativas directas por carretera o tren.

Estas supresiones han impactado de lleno, por ejemplo, en decenas de asturianos que viajarán a una boda en Lanzarote el próximo 11 de abril. “Es una faena, hemos tenido que buscar otras opciones para muchos invitados”, lamenta una de las afectadas.

Volotea canceló los vuelos de ida y vuelta previstos, dejando en el aire el regreso de numerosos pasajeros. “Hace meses nos cambiaron la hora del vuelo, luego la tarifa, y esta semana nos llegó la cancelación. Dicen que dan opciones, pero en realidad solo ofrecen reembolso o cambio a otro vuelo”, explica otra afectada.

El problema se agrava porque solo hay una conexión semanal entre Asturias y Lanzarote, lo que obliga a buscar rutas alternativas con escala, normalmente más caras y, en algunos casos, con necesidad de añadir noches de hotel. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya está valorando posibles reclamaciones.

Muchos afectados han optado por volar a Málaga desde Lanzarote y, desde allí, regresar a Asturias. Esta alternativa ronda los 150 euros, cuando algunos billetes originales costaban apenas 30 euros. “Ahora tengo que gastar mucho más, coger dos vuelos y salir antes”, denuncia una pasajera.

Las quejas se multiplican. “Es una vergüenza. Me cancelan un vuelo con el hotel ya pagado y no me dan una solución real. Mis vacaciones, tiradas a la basura”, lamenta otra usuaria. Otros viajeros denuncian que la aerolínea ofrece cupones en lugar de reembolsos, algo que consideran insuficiente.

“Volotea me ha cancelado un vuelo a Lanzarote por el conflicto de Oriente Medio, con hoteles y coche ya reservados. Según su atención telefónica, no cabe reclamación por haber avisado con 15 días de antelación”, señala otro afectado.

Precisamente esa justificación, la del preaviso de quince días, ha sido trasladada por la compañía a varios pasajeros, lo que podría ser clave en posibles reclamaciones.