El pecado de la carne asturiana: el sector encadena un conflicto tras otro, el último a cuenta de las garantías de calidad para el consumidor

Justo en uno de los mejores momentos para la producción cárnica en Asturias el sector vuelve a andar revuelto y dividido. «En el pecado llevamos la penitencia», asumía días atrás un representante agrario para referirse a la última polémica en el campo asturiano –muchas y variadas en los últimos años–, en esta ocasión relacionada con los ganaderos de carne, precisamente cuando ésta se paga a precios muy buenos que aseguran cubrir los costes de producción y obtener la rentabilidad esperada en las explotaciones.

Al menos, hasta ahora, porque el estallido bélico en Oriente Medio amenaza en hacer saltar por los aires ese status quo que se disfruta desde hace casi un año, con un encarecimiento de costes que ya se ha empezado a acusar de materias primas y combustible. Pero no hay que irse al lejano Irán para encontrar las amenazas del sector ganadero asturiano, que las tiene en su propio seno.

Los profesionales andan ahora a la greña por la decisión de la Asociación de criadores de la raza asturiana de los valles (Aseava) de relanzar el sello «Raza autóctona» –se debatirá este mismo domingo en la asamblea– para identificar la carne que comercializan los más de 3.500 profesionales adscritos. Estos son en amplia mayoría de Asturias, pero la raza tiene también implantación en otras provincias, lo que se encuentra en el origen del conflicto.

El choque

Algunos han visto el relanzamiento de esta etiqueta –son más de 70 sellos en toda España, 4 en total en el Principado, y los concede el Ministerio de Agricultura en aras de proteger las razas autóctonas– una fórmula para competir con el hoy por hoy buque insignia de la carne asturiana: la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Ternera de Asturias. Las críticas a Aseava se basan en la «competencia» y «confusión al consumidor» que se generaría en el mercado, donde los compradores se encontrarán carne con el sello «Raza autóctona», con la marca de calidad Ternera Asturiana o, incluso, con ambas referencias estampadas en el etiquetado.

Del complemento a la competencia

Donde unos ven un refuerzo a la calidad y a las garantías para el consumidor, otros ven problemas y conflicto de intereses. Lo cierto es que Aseava y Ternera Asturiana comparten socios, porque nada tienen que ver entre sí y son complementarias: la primera es una asociación de criadores y gestiona el árbol genealógico de la asturiana de los valles, la principal raza de la región; y la segunda, una figura de calidad que certifica la carne producida con los parámetros establecidos –dentro del ámbito geográfico de la región, en extensivo y con una alimentación controlada– a la que pueden recurrir los ganaderos que los cumplan.

La defensa

Amable Fernández, presidente de Aseava, defenderá ante la asamblea este domingo (11 horas, recinto Luis Adaro, en Gijón) relanzar un sello «que nunca se fue» y que «es propiedad» de los criadores de la raza. Asegura González que lejos de competir será un complemento más de garantía, pero no lo ven así en Ternera Asturiana. El consejo regulador ya presentó meses atrás un recurso contra el último cambio que introdujo el Ministerio de Luis Planas en el decreto que regula las etiquetas «Raza autóctona», que eliminó la siguiente condición: «Cuando existiera una DOP o una IGP registrada cuyo nombre coincidiera o incluyera el de una raza autóctona, únicamente los operadores acogidos a esa figura de calidad podrían utilizar el logotipo con el nombre de dicha raza, y solo para los productos amparados por ésta, y que, por tanto, cumplieran con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la IGP».

Dos bandos

Como todo lo que ocurre en los últimos años en el campo asturiano –objeto de deseo cada vez más de los partidos políticos a medida que se acercan las elecciones, en tanto que se ha ido demostrando su poder de decisión en las urnas en una Asturias que previsiblemente decantará ajustadamente quién gobierna a partir de 2027 en las circunscripciones de las alas, de voto rural–la polémica ganadera ha desembocado en bandos de organizaciones agrarias y partidos políticos. URA fue la primera en poner el grito en el cielo contra las intenciones de Aseava. Su dirigente, Borja Fernández, movilizó además a la derecha (PP, Vox y Foro), que ya salió en tromba contra la decisión de Aseava. Cada uno tiene sus motivos –no ven bien que se ponga el sello a carne de vacas criadas fuera de Asturias, algo que admite la raza–, aunque todos coinciden en acusar al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, de mirar para otro lado y permitir ese «ataque» a Ternera Asturiana, a la que tendría ganas por el enfrentamiento que mantuvo con la IGP hace un año.

El respaldo de Marcos y la prudencia de otras organizaciones

Marcelino Marcos ha dado públicamente su respaldo a la iniciativa de Aseava porque defiende, como su presidente, que «Raza autóctona» e IGP son complementarios y una mayor garantía de calidad para el consumidor. Lo mismo ha hecho UCA. La organización que dirige Pachón García Alba vaticina que a Ternera Asturiana «le queda poco» y, por tanto, ve el sello como una garantía de futuro. El resto de organizaciones (Coag y Usaga) se muestran prudentes al tener afiliados en uno y otro colectivo y defienden que la decisión ha de ser ellos.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que el sector cárnico se ve inmerso en un conflicto en los últimos años. La propia Aseava protagonizó una larga crisis hace más de dos años tras un proceso electoral convulso con varios candidatos en disputa –algunos del entonces consejo regulador de Ternera Asturiana– con flecos aún en los tribunales, lo que derivó en una crisis económica cuya deuda aún se arrastra, aunque la directiva actual ha encarrillado su pago, y la disolución de la marca «Xata Roxa» con la que se comercializaba la carne. Una marca que entonces sí disputaba mercado con la IGP. Tampoco Ternera Asturiana se ha librado de problemas, pues la renovación de su consejo regulador derivó en un enfrentamiento en los tribunales con el Gobierno regional, que decidió nombrar una gestora porque no había inicialmente candidatos por parte del sector elaborador (industria). La IGP defendió su autonomía y convocó finalmente elecciones: su presidente es ahora el ganadero salenses Fernando Barbón, candidato que impulsó URA.

Remar todos juntos

Cuando la crisis de la IGP fueron varias las voces, veteranas y autorizadas, que pusieron el grito en el cielo por producirse en un momento en el que el sector despuntaba y se encaminaba a los buenos precios de los que ahora disfruta. Esas voces reclamaron remar todos juntos entonces por el bien del sector y rentabilizar la buena situación. Una demanda que ahora se hace también por los que observan el conflicto desde fuera, sin mayor interés que dedicarse a la producción de carne y en las mejores condiciones posibles. «El problema es que ahora vienen tiempos difíciles, no de bonanza, por la guerra y la unión es fundamental». E insisten: "En el pecado llevamos la penitencia". Es el pecado de la carne asturiana.