El PP reclama a Renfe la "reprogramación inmediata" de las obras que dejan al AVE asturiano con 24.000 plazas menos

El diputado regional del Partido Popular de Asturias y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, se quejó esta mañana por "el grave perjuicio que están causando las obras y la deficiente planificación ferroviaria en la conexión entre Asturias y Madrid, justo en uno de los periodos de mayor movilidad del año como es la Semana Santa", en referencia a los trabajos en Palencia, que llevan consigo un recorte de 24.000 plazas. De Rueda reclamó "medidas compensatorias y la reprogramación inmediata de las obras".

Para el diputado del PP “las continuas incidencias, retrasos, transbordos por carretera y reorganizaciones improvisadas del servicio ferroviario evidencian, una vez más, la falta de previsión del Gobierno de España y una gestión claramente deficiente por parte tanto de RENFE como ADIF”.

De Rueda califica de "inadmisible" que “una infraestructura estratégica para Asturias funcione con este nivel de desorganización en fechas clave para el turismo, la economía y la movilidad de miles de ciudadanos”. El portavoz de Infraestructura apunta como ejemplo que el último tren del sábado parte de Asturias a las 11 horas y no habrá otro servicio hasta la salida del domingo a las 16 horas.

El parlamentario popular endureció sus críticas hacia el Ejecutivo del Principado al entender que "esta situación se agrava por la pasividad y complacencia del Gobierno de Adrián Barbón, que ha optado una vez más por un inútil teatrillo siempre ignorado por el Gobierno de Sánchez". De Rueda calificó la situación así: “Asturias no puede tener un Gobierno autonómico que actúe como mera plañidera mientras los asturianos sufrimos las consecuencias de una pésima gestión y una nula planificación”, denuncia.

El portavoz de Infraestructuras del Partido Popular critica además que “estas obras se concentren en fines de semana de máxima demanda, coincidiendo con la Semana Santa, lo que demuestra una absoluta desconexión con la realidad social y económica de la comunidad”.

“Lo que estamos viendo estos días es inaceptable. Asturias merece infraestructuras fiables, una planificación seria y gobiernos que defiendan con firmeza los intereses de sus ciudadanos en Madrid. Y eso está claro que este Gobierno de Barbón no lo tiene frente al de Sánchez,” señaló.

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“Estamos ante un nuevo ejemplo de la que es, sin duda, la peor gestión de las infraestructuras ferroviarias de la historia de España, perpetrada por un Gobierno socialista con nula capacidad de autocrítica, pero eso sí, con una ilimitada capacidad para deteriorar lo que en su día fue un servicio ejemplar y un auténtico emblema de nuestro país,” concluyó.