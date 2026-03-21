El PP tacha de «foto y postureo» el plan de vivienda estatal y su oferta de pisos en Mieres "que llevaban décadas sin venderse"

El Partido Popular de Asturias considera «una tomadura de pelo» los anuncios de la entidad estatal de Vivienda «Casa47» para Asturias, anunciados por la ministra Isabel Rodríguez en su reciente visita a Asturias. El diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons, afirmó que la ministra «vino únicamente a hacerse una foto, con unas viviendas que vienen de hace mucho tiempo atrás y que no han podido venderse en una década; es solo postureo».

El parlamentario recalcó que ya en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de septiembre del pasado año, referido a la entidad pública de suelo asturiana Sepes, se recogía el periplo de las viviendas de Mayacina que el Estado ha incluido en su plan de vivienda asequible.

La historia de esas viviendas arranca en mayo de 1994, según ese documento, momento en el que Sepes y elAyuntamiento de Mieres firman un convenio de colaboración para promover la construcción de viviendas protegidas.

El proceso de comercialización de las 131 viviendas se efectuó en enero de 2010 y las licencias de ocupación se concedieron en enero de 2011. Sin embargo, entre 2010 y 2017 solo se vendieron 61 viviendas, a las que se sumaron 25 viviendas más entre 2018 y 2023. Según el Tribunal de Cuentas, en 2024, se vendieron 6 viviendas, por lo que en diciembre de 2024 había 40 viviendas pendientes de venta.

Es decir, denuncia el PP, fueron necesarios 30 años para que esa iniciativa «ahora se convierta en novedosa para el Ministerio». «No entendemos cómo Barbón puede sacar pecho con unas viviendas que no consiguieron vender en años y que estuvieron décadas paradas», afirma Cuervas-Mons.

El PP ha pedido además conocer el protocolo según el cual «Casa47» se compromete a construir 400 viviendas en Asturias con un precio medio de alquiler de 400 euros. «Queremos saber en qué municipios, y nos parece también otra tomadura de pelo los precios, porque solo están ligeramente más bajos que los de mercado», indicó.

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Para el PP, el problema es que «no hay política de vivienda y ahora lo que se hace es improvisar y hacer como que parece que se hace algo porque se aproximan las elecciones».