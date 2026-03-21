Reforestación con madera de castaño, el nuevo proyecto de Grupo Siero

Grupo Siero, la empresa asturiana integrada por Maderas Siero y Siero Lam y con más de 80 años dentro del sector de la madera, ha decidido ir un paso más allá con un proyecto de reforestación.

Aunque en la gestión del monte bajo de castaño la reproducción desde la cepa está asegurada, para garantizar su sostenibilidad a medio-largo plazo es importante impulsar su reproducción por regeneración natural y realizar la plantación de nuevos castaños tanto en terrenos abandonados como en montes con cepas que presenten signos visibles de agotamiento. De ahí la importancia de esta nueva iniciativa del Grupo.

El proyecto que ahora se inicia se desarrollará los años 2026 y 2027, inicialmente sobre una superficie de 25 hectáreas en distintos concejos asturianos.

Por tanto, la reforestación con castaño planteada en el proyecto se convertirá en un pilar fundamental para alcanzar la neutralidad de carbono un proceso que implica medir la huella de carbono, reducir las emisiones al máximo y compensar las emisiones restantes mediante proyectos ambientales verificados.

En esta misma línea la empresa está abordando la obtención de Declaraciones Ambientales de sus Productos (DAP) que cuantifican de forma neutral y transparente el impacto ambiental de sus productos a lo largo de su ciclo de vida.

Bosque de castaño

Y es que el bosque de castaño en Asturias es principalmente monte bajo, es decir, que ha surgido tras una tala. Aquí, Grupo Siero apuesta por una silvicultura que, entre otras cosas, mejora la calidad del monte, favorece una mejora fitosanitaria del bosque, protege la biodiversidad y contribuye a la lucha contra el cambio climático.

Monte de castaños de El Vachín, Santiago Cerredo, Tineo / Jose Maria Fernandez Diaz-Formenti

Además, el modelo del Grupo trasciende el cuidado de los bosques e impulsa el valor del territorio, ya que refuerza la conexión entre industria y naturaleza, recupera y pone en valor el paisaje forestal asturiano, revitaliza el medio rural y genera actividad económica local. Todo con el objetivo de realizar una gestión responsable de los recursos naturales para futuras generaciones.

Gestión responsable de los bosques

Entre las ventajas de afrontar el sector desde una perspectiva responsable y sostenible, destaca el favorecer la conservación de la biodiversidad, ejerciendo como hogar de numerosas especies, proveer de multitud de recursos esenciales para la actividad diaria de los seres humanos, ayudar a combatir el cambio climático al actuar como sumideros de carbono y regular el clima, hasta facilitar la formación de suelos y evitar su erosión generada por fenómenos como la desertificación.

Todos ellos, puntos fundamentales para garantizar el futuro de los bosques y los beneficios que estos aportan a la vida en el planeta.

Muestra de esa gestión sostenible de los bosques es el uso de madera certificada PEFC y/o FSC®, siglas que garantizan que la materia prima procede de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Además, asegura la trazabilidad del producto, la conservación de los recursos forestales y el cumplimiento de condiciones laborales adecuadas en el sector.

Monte de castaños de Las Roxas, Cerecedo, Allande / Jose Maria Fernandez Diaz-Formenti

Otro de los beneficios de una gestión responsable de los bosques es su impacto sobre la huella de carbono. En gran medida, el cambio climático se debe a las emisiones de CO2, por lo que, si queremos reducir el impacto en el cambio climático, es fundamental atender a la gestión responsable de las masas forestales.

Un modelo de producción y consumo basado en la economía circular es otra de las prioridades de Grupo Siero. Toda la materia prima obtenida del bosque se transforma en productos, y los pocos subproductos generados, son transformados en biomasa. Y es que el sector de la madera está identificado como prioritario en el desarrollo de una economía competitiva, pero también descarbonizada, limpia y eficiente en el uso de los recursos. Utilizar productos de madera y papel producidos de forma sostenible es una opción respetuosa con el medio ambiente y sostenible.