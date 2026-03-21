Renfe anuncia "precios especiales" para Semana Santa...pero en Asturias un billete alcanza los 128 euros

Renfe anunció este sábado el lanzamiento de billetes de tren con precios a partir de 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE para viajar en Semana Santa. Los billetes, que forman parte de una campaña comercial para estas fechas, se pueden comprar hasta el próximo domingo, 5 de abril, según informó la compañía. Permiten viajar entre el 27 de marzo y el 6 de abril.

Estos descuentos, sin embargo, tienen de momento escaso impacto en el AVE asturiano. De hecho, en vez de bajar, el precio de los pasajes se ha disparado para viajar a Asturias en las fechas más señaladas. En estos momentos, una plaza de AVE para la única frecuencia disponible entre Madrid y Asturias el viernes 27 de marzo —día elegido por miles de asturianos residentes en la capital para regresar al Principado por las vacaciones— alcanza los 128,50 euros en su tarifa básica, es decir, sin opción de cancelación. También hay billetes en Alvia por entre 70 y más de 100 euros, mientras que en el resto de frecuencias ya no hay disponibilidad para ese día.

El precio sí baja entre semana, aunque en trenes con mucha menor demanda. Por ejemplo, un billete de Avlo (el AVE de bajo coste) entre Madrid y Asturias el martes 31 de marzo cuesta 35 euros, mientras que el AVE del miércoles por la tarde asciende a 88 euros.

En cualquier caso, el coste de la alta velocidad en Asturias sí muestra una tendencia a la baja respecto al año pasado, aunque concentrada en días laborables. En las jornadas de mayor demanda, Renfe vuelve a elevar los precios, como se está viendo de cara a Semana Santa conforme se acercan las fechas. De hecho, hace apenas dos semanas había billetes que hoy se han encarecido hasta un 50% en algunos casos. El precio de los billetes de Renfe lo fija la compañía mediante un algoritmo que tiene en cuenta distintos factores, entre ellos la demanda.

Y encima, menos plazas

Renfe, además, anunció esta semana una reorganización de los servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid a partir de este de sábado y hasta el verano por las obras de la alta velocidad a Cantabria, que obligarán a interrumpir la circulación por Palencia durante varios fines de semana en diferentes tramos horarios. Las obras conllevarán que haya menos plazas durante casi todos los fines de semana hasta julio. En total, habrá 112 cancelaciones, aunque también frecuencias de refuerzo. El saldo aproximado indica que se perderán, hasta julio, 24.000 plazas en la línea Asturias-Madrid.

El anuncio ha llegado cuando faltan pocos días para Semana Santa y muchos viajeros ya habían sacado sus billetes, aunque Renfe recalca que habrá devoluciones. De momento, los nuevos horarios no figuran en la aplicación ni en la web a la hora de sacar pasajes, aunque la compañía espera actualizarlos pronto.