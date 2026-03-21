¿Están en riesgo las vacaciones de los asturianos? Las claves sobre la crisis aérea, las cancelaciones de tren y la subida del gasóleo que ya supera los 2 euros en más cien gasolineras

Las cancelaciones de la compañía aérea Volotea, así como la reducción de 24.000 asientos de alta velocidad por unas obras en Palencia, han sembrado dudas entre muchos asturianos con viajes programados para Semana Santa.

¿Están en riesgo las vacaciones? De momento, en lo que a vuelos se refiere, únicamente Volotea ha realizado supresiones, motivadas por el incremento del precio del combustible a raíz de la guerra en Irán. Hay cancelaciones, de momento, solo con Baleares y Canarias, lo que además complica los planes alternativos, al no existir opciones viables en tren o coche para estos destinos. Se calcula que puede haber unos 3.000 afectados.

Según fuentes del sector, se han producido cancelaciones de vuelos a Fuerteventura (11 y 18 de abril, ida y vuelta), Las Palmas de Gran Canaria (8, 11, 15 y 18 de abril), Lanzarote (12 de abril) y Tenerife (11 y 18 de abril). El vuelo a Mallorca del 14 de abril, tanto en la ida como en la vuelta, también ha sido suprimido. Volotea, por ahora, no ha concretado el número total de vuelos cancelados.

En el aeropuerto de Asturias operan ocho compañías, pero solo Volotea —que además tiene su sede social en el Principado— ha anunciado supresiones. Se trata de la aerolínea más importante de la región, con 18 destinos directos, frente a los seis de Vueling. En total, la infraestructura asturiana cuenta con 30 conexiones directas.

El problema aéreo coincide, además, con los ajustes de Renfe, que ha eliminado 24.000 plazas de alta velocidad debido a obras en Palencia que se prolongarán hasta julio. Muchos viajeros ya con billetes comprados han tenido que buscar alternativas. En este caso, la reorganización afecta a los sábados y los domingos, no a los otros días de la semana.

El gasoleo, a más de dos euros en más de cien gasolineras asturianas

A todo ello se suma el encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, también vinculado al conflicto en Irán, que ya se deja notar en las estaciones de servicio. Este sábado, el precio del litro de gasóleo superaba los dos euros en más de un centenar de gasolineras de Asturias.

El decreto del Gobierno que rebajará del 21% al 10% el IVA de los carburantes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según recoge el texto, entrará en vigor mañana. Algunas compañías ya han comenzado a aplicar descuentos, mientras que en varias gasolineras asturianas aún existen dudas sobre cómo se aplicará esta rebaja directa al consumidor.