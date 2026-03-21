Roban la cuenta de Whastapp de miles de usuarios: la Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo

Las estafas a través del teléfono móvil son cada vez más comunes. Los amigos de lo ajeno se están acostumbrando a desarrollar métodos para quedarse con los valiosos datos de usuario de miles de personas y lo hacen normalmente desde servidores y empresas situadas fuera de España que son muy difíciles de rastrear para los agentes del orden.

Si hace unas semanas cientos de usuarios caían en el timo del hijo en apuros (miles de personas recibieron en sus teléfonos mensajes supuestamente enviados por sus hijos en los que se alertaba de que se habían quedado sin móviles y sin dinero) ahora es una supuesta entrega de un paquete la que está dando quebraderos de cabeza a los agentes que indican, lo primero de todo, que nunca se pinche ningún enlace sospechoso que nos llegue al teléfono móvil por ningún medio: ni SMS ni Whastapp y que se tenga mucho cuidado con las llamadas. No en vano también se ha detectado en varias ocasiones llamadas fraudulentas de personas que se hacían pasar por compañías telefónicas para exigir pagos a sus clientes.

El caso es que los agentes aseguran que en esta nueva estasfa los ladrones usan la excusa de un supuesto "paquete urgente" paara pedir a los usuarios un códgio de 6 dígitos que llega al SMS. "Ese código es la clave de verificación para instalar tu Whastapp en su dispositivo por lo que no piques", aseguran los funcionarios de la Benemérita a través de su perfil en redes sociales en donde suelen tratar de informar de este tipo de estafas.

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"Si facilitas esos números perderás al instante tu acceso al Whastapp y podrán suplantarte para etsafar a tus contactos", señalan los agentes haciendo hincapié también en la necesidad de establecer siempre la verificación en dos pasos.