La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Argavieso Mencía 2020

Buen monovarietal de mencía, producido en el Bierzo por la bodega Los Vinos del Agua, con sello gijonés del hostelero Marcos Crespo. Crianza de doce meses en barricas de roble francés. Color rojo picota oscuro, en la nariz sobresalen las notas de frutos rojos y negros maduros, cerezas y moras, recuerdos de rosas y de pimienta. Jugoso en la boca, con buena acidez, a la fruta inicial se suma un fondo de regaliz muy agradable, además de una estupenda sensación mineral y terrosa que acompaña cada sorbo. De final amplio. El precio de la botella ronda los 20 euros.

UBE Miraflores Alta 2024

Elaborado con palomino fino de las parcelas altas de Miraflores, en Sanlúcar de Barrameda, este vino con crianza de nueve meses bajo velo de flor, obra de Rámiro Ibañez y Cota 45, equivale a beberse una manzanilla con más frescura aún y tan solo 12 grados de alcohol. La misma esencia salina y mineral. En la nariz se perciben las notas de manzana verde y limón. En la boca resulta untuoso, fresco con buena acidez y presencia continua de mineralidad. La botella cuesta en torno a los 30 euros .

El Enemigo Chenin 2021

Vino argentino de Mendoza elaborado con chenin blanc por la bodega Aliados y bajo la supervisión del enólogo Alejandro Vigil. Al tratarse de una variedad que no se prodiga en esas tierras, el significado de lo que está dentro de la botella adquiere un extra de curiosidad. Y esa curiosidad obtiene buena respuesta del terroir del que procede la uva, de suelo calcáreo y arcilla roja. Turbio más que pálido, flores blancas y miel en la nariz. Recuerdos de pan y almendras. Acidez y cremosidad en la boca, donde destacan las notas minerales y salinas. Complejo y seco. Alrededor de 25 euros la botella.