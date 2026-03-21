Transformar Oviedo: soluciones frente al hormigonazo y el feísmo de Canteli

El debate sobre el futuro de Oviedo no es solo una discusión política entre partidos: es, sobre todo, un debate sobre qué tipo de concejo queremos construir para las próximas décadas. Hoy existen dos modelos claramente distintos. Por un lado, el que impulsa el gobierno de Alfredo Canteli desde el Partido Popular. Por otro, el que defiende el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Dos visiones que reflejan maneras muy diferentes de entender la planificación urbana, el espacio público y el papel del Ayuntamiento en la transformación del municipio.

El modelo del actual alcalde se presenta como una gestión práctica basada en la ejecución de obras. Sin embargo, cuando se analiza con atención, lo que aparece es una sucesión de intervenciones aisladas, muchas veces improvisadas, sin una estrategia global que ordene el desarrollo urbano. El resultado es un modelo de ciudad dominado por el hormigón, con actuaciones muy discutibles y que no responden a una visión moderna de la planificación urbana. Los ejemplos son cada vez más visibles. La intervención en la Plaza de Longoria Carbajal fue presentada como una actuación de renaturalización, pero el resultado, al igual que "La Faba" o el espacio anexo al Palacio de los Deportes, es una explanada de losetas sin ninguna cobertura arbórea. Lejos de convertirse en un espacio verde de referencia para el centro de la ciudad, la actuación ha dejado una plaza dura y la promesa de un bar.

Algo similar ocurre con otras actuaciones recientes, como la intervención en las escaleras del parque del Oeste. Lo que debería haber sido una oportunidad para mejorar la accesibilidad, la integración paisajística y el uso ciudadano de este espacio público se ha convertido en otra explanada "para eventos", según el modelo de la ya famosa explanada de La Florida sin uso alguno conocido tras gastarse 1,2 millones de euros. Frente a ese modelo de hormigonazo y feísmo urbano, el Grupo Municipal Socialista defiende una alternativa clara: transformar Oviedo con planificación, con más verde y con una mejora real de la calidad del espacio público. El PSOE propone una ciudad y un concejo con más zonas verdes, mejor diseñadas y pensadas para la vida cotidiana. Espacios públicos donde convivir, pasear, descansar y disfrutar de la ciudad. Lugares donde la naturaleza gane terreno al hormigón y donde el diseño urbano esté al servicio de la ciudadanía.

Un ejemplo de esa forma de entender la ciudad es precisamente lo que debería haber sido la plaza de Longoria Carbajal: un gran espacio verde en el centro urbano, con arbolado, sombra, zonas de estancia y criterios modernos de adaptación climática. Otro ejemplo es la propuesta del PSOE para el ferial de La Florida: transformarlo en una prolongación del parque del Camino de Santiago y crear ahí, justo donde el Camino de Santiago abandona la ciudad, un centro de atención al peregrino con espacio también para las asociaciones de vecinos.

En la imagen principal propuesta del PSOE de Oviedo para el Parque del Oeste. En el recuadro, estado actual. / Cedida a LNE

Oviedo necesita planificación

Oviedo necesita definir con claridad qué municipio quiere ser en las próximas décadas y orientar las inversiones hacia esa dirección. Necesita planificación. No se trata de acumular obras sin criterio, sino de desarrollar proyectos integrales que transformen de verdad la ciudad y el concejo. Durante demasiado tiempo, algunos barrios y núcleos han quedado al margen de las grandes decisiones urbanísticas. El modelo socialista apuesta por revitalizar los barrios, reforzar los servicios públicos y equilibrar el desarrollo urbano para que no existan zonas de primera y de segunda. Las ciudades modernas se construyen escuchando a quienes las habitan. Por eso, el PSOE defiende un Ayuntamiento más abierto y transparente, donde las decisiones estratégicas se debatan con la ciudadanía, con las asociaciones vecinales y con los distintos agentes sociales.

En definitiva, el debate sobre Oviedo es un debate entre dos modelos. El de Alfredo Canteli, basado en actuaciones puntuales, mucho hormigón, sobrecostes y poca visión de ciudad. Y el modelo que defiende el Grupo Municipal Socialista: un Oviedo más verde, más habitable, mejor planificado y pensado para las próximas generaciones.

Porque lo que está en juego no es solo cómo se hacen las obras o dónde se colocan los árboles. Lo que está en juego es qué ciudad queremos construir.