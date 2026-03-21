La ubicación de las gasolineras más baratas de Asturias, con precios por debajo de 1,60 por litro

El gasóleo ha superado ya la barrera de los 2,20 euros por litro en Asturias como consecuencia de la guerra de Irán. Una gasolinera de Oviedo ha sido la primera en establecer este precio para el gasoil (en concreto, 2,23 euros), mientras que la gasolina 98 se queda en 2,13 por litro.

El mapa de precios del diesel en el Principado no es nada halagüeño. En estaciones de Gijón y Cangas del Narcea se han alcanzado también los dos euros, con 2,04 y 2 respectivamente, y otras muchas están a punto de hacerlo, con un coste por litro de 1,99 euros.

Gasolina 95

La pregunta que se hacen, por tanto, todos los conductores estos días es: ¿Dónde está la gasolinera más barata en Asturias? En las Cuencas y más concretamente en el Alcampo de El Entrego, donde la gasolina 95 cuesta 1,529 euros. Justo por detrás está el Alcampo de Gijón (1,581), Valcor en San Martín de Oscos (1,605), Red Car Oil en La Felguera (1,668) y La Cooperativa en Gijón (1,669).

Gasóleo

Si tu coche es de gasóleo, el precio más barato es 1,698 euros por litro en la estación Solras en Cudillero. El Alcampo de El Entrego repite también en diésel como una de las gasolineras más baratas, con 1,739 euros por litro. Le siguen Galp en Belmonte de Miranda (1,759), Galp en Muros de Nalón (1,785) y Las Palmeras en Lugones (1,795).

En Oviedo

¿Y si soy de Oviedo? La estación de Ballenoil, en el polígono Espíritu Santo, donde está a 1,829 euros el gasóleo y a 1,729 la gasolina 95.