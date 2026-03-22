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La Aemet avisa: prohibidas las quemas en 19 concejos de Asturias ante el riesgo "muy alto" de incendios forestales

Las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio alertan del peligro de hacer fuego

Archivo - Incendio frente al embalse de Arbón (Villayón), en agosto de 2025.

Archivo - Incendio frente al embalse de Arbón (Villayón), en agosto de 2025. / EUROPA PRESS - Archivo

E. M. Ch. / Agencias

Diecinueve municipios asturianos están este domingo en riesgo 'muy alto' por incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Se trata de Allande, Aller, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Lena, Mieres, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga, Tineo, Villayón y Yernes y Tameza. Por ello, quedan suspendidas todas las quemas.

El riesgo es 'alto' en el resto de la comunidad, menos en los concejos orientales de Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

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Para este domingo se esperan cielos nubosos y no se descarta algo de llovizna en el litoral oriental al final del día. Bajan las temperaturas máximas y el termómetro no superará los 16 grados. El viento será flojo variable al principio y al final del día, y del norte y nordeste durante las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral occidental.

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