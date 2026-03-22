La Aemet avisa: prohibidas las quemas en 19 concejos de Asturias ante el riesgo "muy alto" de incendios forestales

Diecinueve municipios asturianos están este domingo en riesgo 'muy alto' por incendio forestal, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Se trata de Allande, Aller, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Lena, Mieres, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga, Tineo, Villayón y Yernes y Tameza. Por ello, quedan suspendidas todas las quemas.

El riesgo es 'alto' en el resto de la comunidad, menos en los concejos orientales de Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.

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Para este domingo se esperan cielos nubosos y no se descarta algo de llovizna en el litoral oriental al final del día. Bajan las temperaturas máximas y el termómetro no superará los 16 grados. El viento será flojo variable al principio y al final del día, y del norte y nordeste durante las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral occidental.