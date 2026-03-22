Baldomero Argüelles sufrió una indisposición que le hizo caer al suelo cerca del incendio, se intoxicó con el humo y luego resultó alcanzado por el fuego, según la autopsia

Una aciaga concatenación de circunstancias llevaron al fallecimiento del coronel retirado Baldomero Argüelles, de 71 años y natural de Álava (Salas), en la tarde de este sábado en el lugar de Merín de Arriba, en La Mata, cerca de Grado, donde residía con su esposa. Todo indica que Argüelles sufrió una indisposición (posiblemente un episodio cardiovascular) cuando se encontraba en las cercanías de un fuego. Eso le hizo caer y rodar cerca de las llamas. A continuación sufrió una intoxicación por humo y finalmente fue alcanzado por el incendio, resultando calcinado, aunque en ese momento ya se habría producido el fallecimiento. Son las conclusiones a las que llega la autopsia, llevada a cabo en el Instituto de Medicina Legal en la mañana de este domingo.

El cadáver del coronel retirado, un hombre muy apreciado en la región, no sólo en el seno del estamento militar, será conducido a las cuatro de la tarde de este domingo al tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, donde quedará instalada la capilla ardiente. El funeral tendrá lugar este lunes a las cinco de la tarde en la iglesia San Melchor de Quirós, en el barrio ovetense de La Florida, tras lo que será incinerado. Argüelles deja esposa, tres hijos y cuatro nietos.

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El coronel había salido de casa en torno a las doce y media para desbrozar una finca en Merín de Arriba. Fue entonces cuando se produjo un incendio, que luego se extendió al monte, teniendo que emplearse dotaciones de dos parques, los que Grado y Somiedo, para apagarlo. La esposa del militar llamó a la Guardia Civil hacia las cinco de la tarde, ya que Argüelles no había regresado y lo había estado buscando sin éxito. Los bomberos que habían acudido para apagar el fuego encontraron el cadáver calcinado a las seis menos cuarto de la tarde, haciéndose cargo la Guardia Civil del levantamiento del mismo.