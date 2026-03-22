El depósito estratégico de Gijón, preparado para liberar combustible para contener la escalada de precios

Asturias puede contribuir a contener las tensiones de precios en los combustibles originadas por la guerra en Oriente Medio. El puerto de El Musel, en Gijón, alberga uno de los mayores depósitos de combustibles de la reserva estratégica de España y está preparado para recibir órdenes de liberación de gasóleo y gasolina para moderar el impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros.

El depósito de existencias estratégicas del puerto de El Musel / .

El Gobierno autorizó esta semana la liberación de productos petrolíferos equivalentes al consumo nacional de 12,3 días. Es la contribución de España al acuerdo alcanzado por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado 11 de marzo para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, con el objetivo de amortiguar el efecto de la guerra en Irán.

De acuerdo con los compromisos multilaterales de España, el país mantiene reservas de productos petrolíferos equivalentes a 92 días de ventas o de consumo en el año anterior. Con la liberación prevista, las reservas quedarán por debajo de los 70 días.

Distribución de las reservas de Cores / .

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, mantiene reservas para 42 días, mientras que las reservas para los restantes 50 días están en manos de la industria energética.

El Gobierno ha aprobado que la liberación de reservas se produzca en diferentes fases. Una primera, inmediata, tendrá un volumen equivalente a cuatro días de consumo y deberá ponerse en el mercado en lo que queda de marzo. Se usarán las reservas de la industria, ya que los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente, mediante el uso normal de sus canales de distribución. El resto de la liberación podrá constar a su vez de una o de varias fases, repartidas en varios días, en función de la evolución de los acontecimientos. Podrán utilizarse las reservas de la industria, pero también las de Cores.

Esta corporación sin ánimo de lucro tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica, encargada de la gestión de las reservas estratégicas, tiene una pequeña capacidad de almacenamiento propio y el resto de las existencias estratégicas las aloja en instalaciones de compañías logísticas y de refinerías distribuidas por cinco áreas del país: Norte, Levante, Zona Centro, Zona Sur y Canarias. Para utilizar esas instalaciones, Cores firma contratos de arrendamiento a largo plazo. Una de esas plantas alquiladas, y que es clave en el área Norte, es la de Petróleos Asturianos en el puerto de El Musel. Fue construida y activada en 2008 por la compañía asturiana de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera, que posteriormente se deshizo de ella dentro de sus obligados planes de desinversión para restablecer su equilibrio financiero. Desde 2018, la planta pertenece al holding Haxx, que es la nueva denominación de Hafesa.

Enormes salvavidas

El gran almacén de El Musel ocupa una superficie de 37.500 metros cuadrados y cuenta con seis tanques de combustibles que miden 28 metros de altura, el equivalente a un edificio de nueve plantas. Cuatro tanques son de gasóleos, con un diámetro de 50 metros, y dos son de gasolinas, con un diámetro de 25 metros. Tienen capacidad para almacenar 240.000 metros cúbicos de combustible, siempre están llenos (el contenido se renueva periódicamente) y permitirían satisfacer toda la demanda de gasóleo y gasolina de España durante dos días y medio.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que la mayor parte de los productos petrolíferos que se liberarán serán gasóleos, el principal producto del almacén estratégico de El Musel, que está preparado para atender los requerimientos de Cores, que se encarga de supervisar todo el procedimiento.

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Todo el combustible que se libere se ofrecerá a precios de mercado para su puesta en consumo. Con ello se pretende moderar la volatilidad de un mercado afectado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y contener las tensiones de precios.