Herido grave un motorista al salirse de la calzada y caer al arroyo Viavaba en Viñón (Cabranes)
Un hombre ayudó al motorista, que sufre politraumatismos, a salir del lecho
El Grupo de Rescate de Bomberos a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un motorista herido de consideración tras salirse de la calzada en la carretera Villaviciosa-Infiesto (AS-255) y caer el arroyo Viacaba, a la altura de la localidad de Viñón, en el concejo de Cabranes. El afectado presenta un politraumatismo.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.09 horas. En la llamada se indicaba que un motorista había caído de la moto al río y una persona que estaba en la zona había accedido al lecho para socorrer al accidentado. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.
A las 11.31 horas los rescatadores ya se encontraban en el lugar. El arbolado de la zona dificultó el acceso de la aeronave. Una vez en tierra, los rescatadores accedieron al afectado y lo atendieron para su posterior izado en camilla, mediante una operación de grúa, a la aeronave. Una vez a bordo se evacuó al HUCA.
Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 13.21 horas.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil. Hasta el lugar también se desplazaron Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil local.
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