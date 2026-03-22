¿Estás pendiente de cobrar la ayuda de 2025 para pagar la calefacción en Asturias? Estas son las fechas en las que el Principado pagará

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar abonará entre los meses de mayo y junio el bono social térmico de 2025 a cerca de 28.000 personas, el 65% del total de quienes tienen este derecho. Esta ayuda está destinada a compensar los gastos derivados del uso de calefacción, agua caliente o cocina en hogares vulnerables.

La implantación por parte de la Administración del Principado de nuevos procedimientos, que agilizan la tramitación y refuerzan la seguridad en los pagos, permite el adelanto en el pago y refuerza el escudo social, tal y como explican en Derechos Sociales. Las demoras en la percepción de estas ayudas han generado quejas en los últimos tiempos en Asturias.

Aumento de la población necesitada

En total, el número de beneficiaros asciende a 43.167, un 3% más en 2024, cifra que consolida la tendencia al alza registrada desde que la consejería asumió la gestión del programa en 2020, cuando se contabilizaban 32.127. Por tanto, en estos cinco años, el número de personas con derecho a las ayudas ha crecido un 34 %. En cuanto a la inversión, el crecimiento ha sido muy superior en todo este período, al pasar de 2,6 millones en 2020 a los más de 10 millones en 2025.

Además de los pagos previstos en mayo y junio, la consejería completará en fechas posteriores el abono a cerca de 10.000 personas con datos pendientes de subsanación de ejercicios anteriores y a 5.000 nuevos beneficiarios cuya información bancaria está en proceso de verificación.

Con el fin de mejorar la rapidez en los pagos y garantizar la actualización de los datos, el Principado ha puesto en marcha un nuevo procedimiento que facilita contrastar directamente los datos bancarios con las entidades financieras. "El sistema permite verificar la titularidad y el IBAN antes de ordenar el abono, lo que reduce las devoluciones, acorta los plazos de tramitación y añade una capa adicional de prevención del fraude en un dato especialmente sensible", aseguran en la Consejería.

Demoras

En relación con los pagos pendientes de bonos anteriores, la consejería ha iniciado este mes una campaña informativa dirigida a las más de 13.000 personas que aún tienen ayudas por cobrar correspondientes a 2022, 2023 y 2024, de las que gran parte también tienen derecho a este apoyo en 2025, para que revisen y, en su caso, actualicen su información bancaria.

El primer listado de personas que deben actualizar sus datos ya está disponible y, en las próximas semanas, se publicarán los dos restantes. Para revisar o modificar la cuenta bancaria si es necesario se puede hacer por vía electrónia, en persona (servicios de atención al ciudadano de Oviedo, Gijón y Avilés, así como a las sedes de los equipos territoriales de servicios sociales de Navia, Cangas del Narcea, Arriondas, Mieres y Langreo) o por registro en cualquier oficina del Principado, de Correo o representaciones diplomáticas.

Derecho Sociales advierte de que las personas que no hayan actualizado sus datos antes de finalizar el año recibirán un último requerimiento formal, por escrito, con un plazo máximo para completar la gestión. "De no hacerlo, el expediente será archivado", señalan, al tiempo que inciden en la importancia de mantener actualizados sus datos personales y bancarios para evitar retrasos en la tramitación de prestaciones y subvenciones.