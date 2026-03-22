Las pequeñas quemas para limpiar fincas, una práctica habitual en Asturias al llegar la primavera con muchos riesgos

La trágica muerte del coronel retirado Baldomero Argüelles, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del sábado calcinado en una finca de su propiedad que había acudido a desbrozar en Meirín de Arriba (Grado), ha conmocionado a sus amigos y conocidos, y a todo el vecindario de la zona. Al tiempo, ha puesto de relieve los riesgos que suponen las pequeñas quemas, tan habituales en el medio rural asturiano en esta época, a las que se recurre para limpiar y despejar de maleza el terreno.

Es ahora, con la llegada de la primavera, una costumbre habitual en el Princpado: tras el invierno toca poner a punto las fincas y despejarlas de la maleza y hierba que se han apoderado del terreno en los ultimos meses. Más este año, con un invierno muy húmedo y especialmente duro en la región, que no ha permitido tareas de mantenimiento de forma habitual.

Los expertos aconsejan extremar las precauciones en caso de optar por las habituales quemas para eliminar los restos de maleza, máxime cuando se realiza en lugares apartados o de complicada orografía.

Lo que le pudo pasar a Baldomero Argüelles es objeto de investigación, porque nadie se explica qué le pudo pasar para acabar calcinado. Su cuerpo está pendiente de la autopsia para determinar las causas de la muerte. El que fuera Delegado de Defensa en Asturias entre 2007 y 2013 acudió a su finca en Grado pasado el mediodía del sábado, dispuesto a limpiarla. Su mujer dio la voz de alarma horas más tardes al no saber nada de él. A las cinco de la tarde hubo un aviso de que se quemaba monte bajo en la zona donde supuestamente estaba Argüelles, a quien varios vecinos habían visto haciendo una quema. Los peores presagios se cumplieron más tarde, cuando localizaron su cuerpo.