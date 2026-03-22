Así podrán transformar los asturianos la basura orgánica en fertilizantes para utilizar huertos y jardines

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) avanza desde comienzos de año en la construcción de 39 áreas de compostaje comunitario en la región, en colaboración con 36 ayuntamientos. La actuación cuenta con una inversión total de 925.220 euros, financiada en gran parte con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Estas áreas son espacios habilitados en barrios y núcleos rurales donde los vecinos depositan residuos orgánicos —restos de comida, poda o materia vegetal— para transformarlos en compost, un fertilizante natural. Se trata de instalaciones compartidas que permiten gestionar los biorresiduos en el propio lugar donde se generan, evitando su traslado. Ese fertilizante de "calidad", explica Cogersa, puede emplearse en huertos y jardines por los propios participantes, "cerrando así el ciclo de la economía circular".

Una vez concluidas las obras en cada emplazamiento, el ayuntamiento y Cogersa inician el reclutamiento de los vecinos y las vecinas interesados en participar. Una vez realizadas las inscripciones, el primer paso es celebrar reuniones para explicar el proceso del compostaje, los mecanismos de colaboración en el proyecto y los beneficios de este trabajo colectivo para la comunidad local y para el medio ambiente, concreta Cogersa

En los primeros meses de 2026 ya se han construido instalaciones en Murias (Aller), Valliniello y Valgranda (Avilés), Arenas (Cabrales), Prado (Caravia), Campocaso (Caso), Colunga, La Camocha (Gijón), La Callezuela (Illas), Urbiés (Mieres), Castañera-Arriondas (Parres), Sellaño (Ponga), Noriega (Ribadedeva), Rioseco (Sobrescobio) y Selorio (Villaviciosa).

A estas se suman las áreas cuyas obras están en su fase final en San Julián (Bimenes), Cerredo (Degaña), Grandas de Salime, Illano, Rañeces (Las Regueras), Pesoz y El Llano (San Tirso de Abres).

El programa se completará a lo largo de 2026 con nuevas instalaciones en Belmonte (Belmonte de Miranda), Torazo (Cabranes), Grullos (Candamo), Barres (Castropol), Pancar (Llanes), Benia de Onís (Onís), L'Ará (Riosa), San Martín de Oscos, Villanueva (Santo Adriano), Pola de Somiedo (Somiedo), Ranón (Soto del Barco), Bres y Taramundi (Taramundi), Navelgas (Tineo), Villanueva de Oscos y Villayón.

La actuación cuenta con una inversión total de 925.220,67 euros, destinada a la ejecución de las obras (798.570,67 euros) y, por otro lado, al suministro de módulos de compostaje y cajones de estructurante (126.650 euros). El consorcio tiene previsto llegar a construir hasta 50 áreas de este tipo en Asturias.

Cada área supone una inversión media de 23.500 euros, destinada principalmente a obra civil y equipamientos —como pavimento, pérgolas o cartelería—, además de los módulos de compostaje.

Una vez finalizadas las instalaciones, Cogersa y los ayuntamientos impulsan la participación vecinal mediante campañas informativas. El sistema permite reducir el volumen de residuos, generar compost para huertos y jardines y abaratar costes municipales, además de fomentar la implicación ciudadana.

El despliegue actual da continuidad al proyecto piloto iniciado en 2022 en Poo de Cabrales (Cabrales), Santolaya de Cabranes (Cabranes) y Mántaras (Tapia de Casariego). Como complemento, Cogersa desarrolla una herramienta informática de monitorización, con una inversión de más de 400.000 euros, que permitirá controlar en tiempo real el funcionamiento de las instalaciones.

En ese marco, Cogersa también está destinando 407.755 euros (IVA incluido) al desarrollo de una herramienta informática de monitorización que permite controlar en tiempo real los procesos de compostaje y la gestión de las instalaciones en red, además de facilitar a usuarios y ayuntamientos los datos más relevantes del sistema.