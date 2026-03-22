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La Policía Nacional alerta a los asturianos que viven de alquiler: "Desconfía si te piden dinero por adelantado"

Existen muchas estafas en los portales inmobiliarios

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Manuel Riu

A la hora de buscar piso uno consulta muchos portales inmobiliarios en busca de la mejor oportunidad. Ante la gran demanda de casas para alquilar, cada vez hay más estafas que buscan quedarse con el dinero de los potenciales inquilinos. La Policía Nacional alerta de algunas prácticas y de cómo se debe proteger el consumidor.

En primer lugar, piden a todos los ciudadanos que desconfíen de aquellas ofertas que no permitan ver el piso y pidan dinero por adelantado.

Por otro lado, hay que desconfiar si la única forma de contacto es un correo electrónico externo a la aplicación.

Otro de sus consejos, aplicable a muchos otros ámbitos, es que se deben desconfiar de chollos. "Si el precio está muy por debajo de los precios de la zona, igual no es real", aseguran desde la Policía Nacional.

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En caso de detectar una estafa, la conducta más adecuada es reportarlo a la plataforma para que puedan analizarlo y retirar ese anuncio fraudulento si fuese oportuno.

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