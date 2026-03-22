La Policía Nacional alerta a los asturianos que viven de alquiler: "Desconfía si te piden dinero por adelantado"
Existen muchas estafas en los portales inmobiliarios
A la hora de buscar piso uno consulta muchos portales inmobiliarios en busca de la mejor oportunidad. Ante la gran demanda de casas para alquilar, cada vez hay más estafas que buscan quedarse con el dinero de los potenciales inquilinos. La Policía Nacional alerta de algunas prácticas y de cómo se debe proteger el consumidor.
En primer lugar, piden a todos los ciudadanos que desconfíen de aquellas ofertas que no permitan ver el piso y pidan dinero por adelantado.
Por otro lado, hay que desconfiar si la única forma de contacto es un correo electrónico externo a la aplicación.
Otro de sus consejos, aplicable a muchos otros ámbitos, es que se deben desconfiar de chollos. "Si el precio está muy por debajo de los precios de la zona, igual no es real", aseguran desde la Policía Nacional.
En caso de detectar una estafa, la conducta más adecuada es reportarlo a la plataforma para que puedan analizarlo y retirar ese anuncio fraudulento si fuese oportuno.
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