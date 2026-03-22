Primeras imágenes de los osos en "modo primavera" en Asturias: juegos y festines de raíces e insectos

Pasea, comen, juegan... Ya es primavera y los osos del Parque Natural de Somiedo lo saben. Se han dejado ver tras la hibernación, aunque este año se han adelantado al inicio oficial de la estación a causa del calor.

Aunque el invierno finalizó el 20 de marzo, las altas temperaturas de las últimas semanas han hecho que los osos ya estén en "modo primavera" desde hace días, tal como explican desde el Parque Natural de Somiedo. A través de sus redes sociales han compartido un vídeo con las primeras imágenes de los esbardos. En ellas se puede ver cómo comen y disfrutan de juegos y paseos tras meses de hibernación.

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FOTOS: Primeras imágenes de los osos en "modo primavera" en Asturias / Somiedo en Fotos

Los osos abandonan los hayedos y los robledales, donde estaban desde septiembre, para instalarse en lugares calizos, en los que comen brotes tiernos, raíces e insectos. "En los prados dispondrán de plantas bulbosas, umbelíferas y gramíneas, también de los brotes de los árboles y sus posteriores hojas", apuntan.