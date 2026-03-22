Rebelión en los chiringuitos asturianos por el decreto que promueve el Principado: "No tiene ni pies ni cabeza"

Propietarios y responsables de chiringuitos que se ubican en varios puntos la costa asturiana están ultimando la creación de una asociación que aglutine a la mayoría de establecimientos. Lo hacen, según fuentes del sector, por la «total indignación» que recorre a los profesionales ante el nuevo decreto promovido por el Principado, que, entre otros aspectos, endurece los criterios para la instalación de chiringuitos y aparcamientos.

Este decreto, elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio —dirigida por Ovidio Zapico (IU)—, se encuentra actualmente en fase de información pública y todavía no ha entrado en vigor. Los dueños de chiringuitos anticipan «batalla» al sentirse perjudicados: preparan alegaciones y ya han puesto el asunto en manos de abogados.

De hecho, el próximo lunes al menos una treintena de propietarios mantendrán una reunión en Oviedo para avanzar en la creación de la asociación. «Estamos indignados, esto no tiene ni pies ni cabeza», asegura Raúl García, uno de los impulsores de la iniciativa y propietario de La Mar de Fondo, chiringuito situado en la playa de Frejulfe, en el concejo de Navia.

Las principales quejas del sector se centran en dos puntos del decreto. El primero es la obligación de «desmontar» las instalaciones al finalizar la temporada estival para restaurar el terreno. Según el borrador, esta temporada abarcaría desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el 15 de octubre, con una duración aproximada de seis meses. «Obligarnos a desmontar no tiene sentido, nos sube los costes y genera un problema donde no lo hay. Además, va contra la naturaleza, porque supone meter camiones dos veces al año», señala García. El segundo punto que rechazan los profesionales es el nuevo horario para establecimientos «no urbanos», fijado entre las 7.00 y las 23.59 horas. “Entendemos que es muy pronto, no deja opción a que los clientes alarguen la sobremesa de las cenas”, explica el hostelero, que, no obstante, reconoce que hay otros aspectos del decreto con los que sí están de acuerdo.

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El borrador pretende priorizar la conservación del entorno y la reducción del impacto paisajístico.