Vuelve al mercado la etiqueta de carne "Xata Roxa": la asociación de criadores de asturiana de los valles permitirá usar el nombre junto al logo "Raza autóctona"

La asociación de criadores de asturiana de los valles (Aseava) decidió este domingo en su asamblea anual poner a disposición de los comercializadores que lo soliciten la marca cárnica Xata Roxa, que irá asociada al sello «Raza autóctona». Así lo explicó al término de la reunión, que se celebró en Gijón, el presidente del colectivo, Amable Fernández.

«Hay gente interesada en la marca, que es propiedad de Aseava y si alguien lo solicita haremos un pliego de condiciones para utilizarla. Todo lo que sea sumar y reforzar las garantías del producto es bueno», señaló Fernández, quien lamentó la baja asistencia a la asamblea anual, lo que atribuye a que los ganaderos están «confiados» porque se afronta un buen momento de comercialización con precios satisfactorios. «Lo ideal sería que viniera cuanta más gente mejor, pero no es así. Hay calma y confianza, los xatos tiene valor».

Al Presidente de Aseava también le sorprendió la escasa asistencia –algo más de 300 de 3.500 socios– después de la polémica suscitada en la última semana a cuenta del proyecto, aprobado, de relanzar el sello «Raza autóctona» que posee el colectivo y que otorga el Ministerio de Agricultura a los que gestionan una raza, en este caso, la asturiana de los valles, la más importante en vacuno en el Principado.

Polémica

Aseava recibió críticas de organizaciones agrarias como URA -que tuvo representantes en la asamblea, entre ellos, su coordinador Borja Fernández- por querer relanzar el logotipo al entender que «competirá» con la IGP Ternera Asturiana, cuya directiva ha recurrido el decreto que regula el primero al considerase perjudicada. «Nosotros no podemos negarnos a dar el sello si algún socio lo pide como ha sucedido», reseñó Amable Fernández. «No queremos competir con nadie, insisto que esto es un refuerzo. Nuestros ganaderos que están en la IGP, que certifica carne producida en Asturias, podrán lucir los dos, el logo y la etiqueta. No es nada malo, sino que es darle más valor a la carne». El presidente de Ternera Asturiana, Fernando Barbón, también estuvo en la asamblea en Gijón.

Asistentes a la asamblea de Aseava, en Gijón; atrás, por la derecha, Borja Fernández y Fernando Barbón. / Ángel González

Aseava da el paso de reforzar la comercialización de la carne de asturiana de los valles en un momento de demanda al alza de países árabes y Grecia que, según Fernández, reclaman el sello «Raza autóctona» como una garantía en el mercado. «Nos toca cuidar y velar por la raza y es lo que hacemos», abunda el presidente.

Cuentan con el respaldo del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que coincide con Aseava en que el sello no hará sino reforzar la presencia en el mercado de la carne de la asturiana de los valles, cuyos criadores se concentran fundamentalmente en el Principado, si bien también los hay por otras provincias de España. Que se críen vacas fuera de Asturias es lo que ha generado el recelo de los críticos con Aseava.

Crisis zanjada

Por otra parte, Amable Fernández da por cerrada definitivamente la crisis que atravesó la asociación hace un par de años, cuando se vio forzada a liquidar la comercializadora Xata Roxa –la marca sigue en manos de la asociación– por la deuda acumulada . El pago a proveedores en la actualidad se hace en 10,5 días, según Fernández, y la deuda se paga según el plan estipulado a 15 años. «Hemos pasado página y ahora toca mirar al futuro y velar por la raza», añade el presidente.