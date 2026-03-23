La trágica muerte del exdelegado de Defensa en El Mirín (Grado)
Adiós al coronel retirado Baldomero Argüelles, "Mero", un militar "ejemplar, sencillo, trabajador y discreto"
El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, elogia la "integridad" de quien durante ocho años fue vicepresidente del Centro Asturiano: "Cuesta mucho asimilarlo"
"Ejemplar, sencillo, trabajador, discreto...". Los asistentes a la despedida del coronel retirado Baldomero Argüelles González (Álava-Salas, 1955), trágicamente fallecido este sábado mientras desbrozaba una finca en El Mirín (Grado), agotaron las menciones elogiosas sobre quien fuera Delegado de Defensa entre 2007 y 2013, y vicepresidente del Centro Asturiano de Oviedo en la época de la presidencia del hoy Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.
La iglesia de San Melchor de Quirós, en el barrio ovetense de La Florida, se llenó a rebosar a las cinco de la tarde de este lunes para decir adiós a "Mero", como llamaba su familia al finado. Con esa numerosa presencia se mostraba a las claras el cariño que la sociedad asturiana profesaba por el coronel. En la primera fila del templo pudo verse a la familia de Argüelles, su viuda, Margarita Díaz Fernández, rodeada de sus hijos, sus hijos polìticos y sus nietos, incluido el más joven, nacido hace apenas dos semanas.
También en primera fila pudo verse al ya citado Alfredo Canteli y su esposa, Marta Suárez; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el Delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle; el Jefe Superior de Policía, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín; el jefe de la Guardia Civil de Asturias, coronel Francisco Javier Puerta; el teniente coronel Fernando García de Béjar, jefe de la Plana Mayor del Regimiento "Príncipe", número 3; el jefe de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano García; o el comandante Jesús María Pina, responsable de Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa, entre otros. Tampoco faltaron personalidades como el coronel Juan Luis González, anterior Delegado de Defensa, o Baldomero Araújo, Jefe Superior de Policía entre 2005 y 2015, en la misma época que Baldomero Argüelles se desempeñó como Delegado de Defensa. También se dejó ver por el templo el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons, o Manuel Fernández, presidente de la Asociación de Amigos de Grado.
El párroco de San Melchor, Marcelino Garay, resaltó que el coronel fallecido en tan aciagas circunstancias había "sido una persona íntegra, justa, recta y buena, un hombre que se fraguó en el servicio público, que se entregó a la defensa de los demás, un hombre discreto, fino, de fé".
Carlos Argüelles, hijo del finado, le describió como "marido, padre, abuelo, militar..." antes de romperse, lo que motivó el aplauso de los presentes. Ya recompuesto, prosiguió: "Era un amante de su tierra, de sus amigos, todos estáis aquí porque le queríais, y él os quería a todos. Él se daba sin esperar nada a cambio. Intentaremos salir adelante con sus valores. 'Mero' , te queremos".
El coronel Puerta dijo del fallecido que "era una bellísima persona, si podía hacerte un favor, te lo hacía y no esperaba nada a cambio. Una prueba de su bonhomía es la cantidad de gente que ha venido a decirle adiós".
Alfredo Canteli se mostró muy afectado por la muerte de quien fue vicepresidente del Centro Asturiano durante 8 años. "Era una persona íntegra, muy querida por mí y mi familia. Ha sido una cosa muy inesperada, cuesta mucho asimilarlo", dijo el Alcalde de Oviedo.
El Delegado de Defensa, coronel Jesús Moreno, le describió como un hombre "ejemplar, muy querido, trabajador, sencillo y abierto, una persona llena de vitalidad. La noticia de su fallecimiento es ciertamente chocante, estamos muy consternados".
El antecesor de Moreno en el cargo, el coronel Juan Luis González, le describió a su vez como "una gran persona, siempre dispuesto a ayudar en la Delegación, un gran amigo de sus amigos, al que vamos a echar mucho de menos".
Tras el funeral, el coronel retirado fue incinerado.
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