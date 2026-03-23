Agenda: qué hacer este lunes 23 de marzo de 2026 en Asturias

Oviedo

Presentación del último libro de Paco Arango

El filántropo astur-mexicano Paco Arango, director de cine, cantante y fundador de la Fundación Aladina, presenta hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA su libro «Si no crees en Dios, te doy su teléfono». En estas memorias personales, Arango comparte historias reales y conmovedoras sobre fe, esperanza y la posibilidad de mantener una relación íntima con Dios, al que llama «el Míster». El acto tendrá lugar a las 19.30 horas.

Encuentro de música religiosa

A las 20.00 horas, en la iglesia de Santo Domingo, tendrá lugar la actuación de la Coral Oviedo, dirigida por Esteban Álvarez Varela, junto al Coro Vateo, bajo la dirección de Celso Antunes.

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Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, en el salón de actos de la Fundación Gustavo Bueno (Oviedo), Iván Vélez presentará su libro «La democracia que nos hemos dado», en un acto abierto al público.

RIDEA

A las 19.00 horas, en el salón de actos del RIDEA (palacio del Conde de Toreno, plaza de Porlier, 9, Oviedo), tendrá lugar la conferencia titulada «Hórreos de Piloña», pronunciada por Cristina Cantero Fernández con motivo de su ingreso como miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, en un acto presidido por Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, y presentado por Andrés Martínez Vega, subdirector de la institución.

SACO

A las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se proyectará la película «Les enfants rouges» dentro del programa SACO y de la sección Carta Blanca al FCAT, con entrada libre hasta completar aforo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Jornadas contra el racismo

El salón de actos de la antigua Escuela de Comercio acogerá a las 19.00 horas la proyección del documental «Golpe a golpe», de Emilio Ruiz Barrachina. La cita se enmarca en las XXI Jornadas contra el racismo y la xenofobia.

CMI El Llano

La jornada de «Moda con historia», que llevará por lema «Años veinte del siglo XX. El estilo de la Revolución Feminista», se celebrará esta tarde en el CMI El Llano. A las 18.30 será la presentación de las diferentes conferencias. A las 18.40 horas será el turno de Luis Alberto Fernández González, que hablará de «La moda femenina en Asturias (1920-1929). De los roperos de caridad a las firmas parisinas». A las 19.00 horas, María Elena Palmegiani pondrá el foco en «Años veinte: el estilo de la revolución feminista». A las 19.20 horas, Luis Miguel Piñera ofrecerá «Dos Gijones en la década de 1920». A las 19.40 horas, Aurora Valdés Caso protagonizará la charla «Vistiendo feminismos». A las 20.00 horas, mesa redonda.

Antiguo Instituto

A las 18.30 horas, Pedro Olalla presentará su libro «Atlas mitológico de Grecia». Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición «Presentes alternativos», del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se puede visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra «Luces y sombras», de la tertulia fotográfica «Raw2». Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el día 24 se podrá visitar la muestra «La Libertad de la Mirada», impulsada por «Fotocine Asemeya Villa de Gijón».

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se puede visitar la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Proyección del documental «Dolores Ibárruri. Pasionaria»

La Casa de la Cultura de Avilés acoge hoy la proyección del documental «Dolores Ibárruri. Pasionaria», que cuenta la vida de esta figura clave en la luchafeminista y contra el fascismo. Será a las 18.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Acto por el Día Mundial del Agua

Aguas de Avilés organiza en la plaza de España, de 11.00 a 14.00 horas, una actividad de cata de aguas. Consiste en un análisis basado en los sentidos de distintas aguas. Además, se explicará a los participantes los beneficios del agua del grifo para el organismo y los exhaustivos controles a los que se somete. Estará dirigida por el jefe de la planta de tratamiento de agua potable de La Lleda, Guillermo Noriega.

Presentación del libro «Asturias en el plato»

Susana García Soto presenta su segundo libro,☺«Asturias en el plato», a las 19.00 horas en el salón de actos del centro de Servicios Universitarios de Avilés. Le acompañará su marido, Vicente Prado «el Pravianu», con la gaita, y la cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz. El libro incluye 72 recetas con imágenes tomadas por la autora.

Charla y exposición fotográfica «Cuidando a la cuidadora»

DIFAC ha organizado una charla-taller impartida por la psicóloga del equipo psicosocial del Ayuntamiento de Avilés Mercedes González, en la Casa de Encuentro de Piedras Blancas, bajo el título «Cuidando a la cuidadora». Se inaugurará la exposición fotográfica en la que participaron cuidadoras y cuidados de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes «food trucks» participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Las Cuencas

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, «De patín y Música», una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica «Semeya». Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico «Fe»

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición «Fe», de Tania Blanco, una ampliación del proyecto «Fierro» que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Oriente

La exposición «Sidra 2025» recala en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia exhibe hasta el 28 de marzo la exposición «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde el ámbito de la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea de autores de la región y también de fuera de ella. Horario: lunes y jueves, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

«Espíritu», de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición «Espíritu», de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje, la percepción del territorio y su transformación. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

Mercado en Tapia

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