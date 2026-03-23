Alimerka da el salto mayorista: así es el nuevo negocio del distribuidor asturiano

Alimerka, empresa asturiana distribuidora de productos de gran consumo con más de 6.000 empleados, da el salto al comercio mayorista. La compañía presentó en Laboral Centro de Arte de Gijón AMKash, su nueva lídea de negocio dirigida a profesionales, principalmente hosteleros. El jueves se abrirá su primer establecimiento, situado en el polígono industrial de Porceyo y con 1.900 metros cuadrados de sala de ventas. Habrá más. "Estamos estudiando más localizaciones, pero iremos paso a paso", señaló María Barrado, directora comercial de Alimerka.

La directiva destacó que AMKash es "una evolución natural" del modelo de negocio de Alimerka. La compañía, con 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo, lanzó el pasado año una enseña de tiendas asociadas, para las que trabaja como proveedor, y ahora avanza en ese camino con AMKash, un modelo basado en el formato "cash & carry" para profesionales, pero en el que los productos frescos de proximidad tendrán protagonismo y además estará respaldado por el "músculo logístico" del grupo. "Sabemos que en este negocio la competencia es dura, pero consideramos que es un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento", destacó Barrado, que señaló que la nueva línea tiene un ojetivo de facturación de 14 millones de euros anuales. El primer AMKash, el de Gijón, tendrá una plantilla de 60 trabajadores y el respaldo de otros diez en tareas de soporte.

A la presentación de AMKash asistió la vicealcalde de Gijón, Ángela Pumariega, que resaltó el crecimiento del polígono de Porceyo con iniciativas como la de Alimerka, y representantes empresariales encabezados por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el presidente de la patronal de la hostelería y el turismo Otea, Javier Martínez. "Desde la hostelería debemos darle un guiño de confianza a esta nueva línea porque es la empresa asturiana con más empleo y porque apuesta por los productos de la región", destacó el presidente de OTEA.

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La presentación de AMKash concluyó con un "showcooking" a cargo de Luis Menéndez, chef del restaurante Taberna Marinea Alalunga de Gijón, y de una propuesta de coctelería ofrecida por Patio de Butacas, de Pola de Siero.