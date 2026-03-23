Los asturianos se lanzan a las gasolineras tras la rebaja del Gobierno, pero dudan: "El combustible sigue estando más caro que antes"

La rebaja del precio de los carburantes tras la entrada en vigor, el pasado domingo, del decreto del Gobierno central para paliar los efectos de la subida provocada por la guerra de Irán empieza a notarse en Asturias, aunque de forma desigual. Para los consumidores particulares supone un cierto alivio, pero para los transportistas profesionales llega “tarde e insuficiente”.

Esa es la foto fija del combustible en la región: descensos ligeros en la gasolina, con precios que oscilan entre los 1,43 euros el litro en la estación más barata y los 1,8 en la más cara. El impacto del decreto, no obstante, es evidente: si el sábado más de un centenar de gasolineras superaban los dos euros por litro en el gasóleo, ayer esa situación se reducía a apenas seis.

Con este panorama, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha animado a "denunciar" cualquier situación de abuso que se produzca en las gasolineras en cuanto a los precios del carburante. En el sector del transporte y también en las organizaciones de consumidores se ha denunciado que la bajada de hasta 30 céntimos que facilita el reciente decreto aprobado por el Gobierno central, en vigor desde el fin de semana, ya no es visible en una de cada cuatro estaciones, que habrían aumentado su margen de beneficios.

Algo que a Barbón le indigna: "Eso hay que denunciarlo. El Gobierno de España ha dicho que iba a hacer un seguimiento de esa cuestión. Yo lo primero que animo es a las organizaciones de consumidores a que lo denuncien ante la Administración competente para que se sancione a quien lo hace". El presidente asturiano, que este lunes se reunión con FADE y los sindicatos UGT y CC OO, para hacer un primer análisis de la situación tras el estallido bélico en Oriente Medio, sostiene que "no puede ser que en una situación de posible crisis, en este caso energética, que ganen los de siempre y pierdan los de siempre. Desde luego, yo creo que es inaceptable y hay que denunciarlo".

"Tienen que proteger a los más desfavorecidos", dicen en Oviedo

Los trabajadores de la gasolinera de Buenavista, en Oviedo, reconocían que desde primera hora del domingo, coincidiendo con la entrada en vigor de los descuentos, se ha registrado "mucho más movimiento de lo habitual". “La subida de la gasolina fue especialmente dura para las personas con menos recursos; esta rebaja es un alivio para los bolsillos. Ojalá sigan implementando medidas en esta dirección”, señaló Lázaro Hernández, vecino de la capital del Principado. “Siempre confié en que el Gobierno iba a tomar medidas, tienen que proteger a la población más desfavorecida”, añadió.

Lázaro Hernández en la gasolinera de Buenavista (Oviedo). / Pelayo Méndez

Indignación y alivio en Gijón

Indignación y cierto alivio, a partes iguales, entre los conductores de Gijón que esta la tarde aprovechaban la rebaja del IVA de los carburantes para repostar sus vehículos. En la gasolinera de la avenida Portugal, una de las más frecuentadas por los gijoneses, la gasolina marcaba un precio de 1.61 euros con el reciente descuento aplicado. “Se ha notado”, expresaba Adolfo Carbajosa junto al surtidor. “Los precios estaban por las nubes y no era algo de ahora, llevamos años con unas cifras muy elevadas”, matizaba este conductor que también agradecía la ayuda económica que ha impuesto el Gobierno.

“Todo es bienvenido, aunque sea poco. Han tenido a bien bajar el porcentaje del IVA”, analizaba Carbajosa, que también animaba a seguir con este tipo de medidas. “Se puede hacer más, siempre se puede, pero es cierto que las circunstancias son malas y dependemos de otros países. Cogemos lo que nos dan y poco más se puede hacer”, explicaba con cierta resignación.

Esas circunstancias a las que se refería no son otras que la guerra de Irán que ha llevado al aumento del precio del barril. Sin embargo, no todos los conductores piensas que se ha reaccionado a tiempo. “Lo de la guerra es una excusa más. Había reservas de sobra y decidieron subir el precio cuando empezó”, protestaba Adrián Rodríguez, que consideraba “un atraco” los precios anteriores. “El descuento ayuda, está claro, pero lo tendría que haber aplicado desde hace años”, detallaba. Para Rodríguez, el porqué han bajado ahora los precios se debe a que “la gente está cansada de pagar precios desorbitados” e instó a que hicieran lo propio con otros bienes como los alimentos.

Adolfo Carbajosa, en una gasolinera de Gijón / Irma Collín

"Se agradece", dicen en Avilés

En Avilés muchos vecinos aprovechaban este lunes la bajada del IVA en los combustibles para llenar sus depósitos, sobre todo, aquellos que necesitan sus coches para el trabajo: “Yo soy comercial, por lo que, de media, hago alrededor de 80 kilómetros al día, el desembolso en gasolina estaba siendo muy grande”, aseguraba el avilesino Pedro Beiro. De hecho, “desde la empresa nos han advertido que no hagamos recorrido de más con el coche”, afirma.

Por otra parte, Gonzalo Rodríguez se vio “más que afectado” con la subida del combustible la semana pasada, pues “tengo que ir desde Avilés a Gijón todos los días, ya que trabajo allí”. Mirar al surtidor era como un susto, ya que “subía demasiado rápido”. En su caso, los 39 euros de gasolina que solía echar en su vehículo pasaron a 31 euros con la bajada del IVA: “Es algo que se agradece, pero podrían ayudar mejor de otra forma. Sigue estando mucho más caro que antes, pero es mejor que nada”, concluye.

Pedro Beiro, echando gasolina en Avilés / Mara Villamuza

Un respiro de veinte céntimos en Pola de Siero

Alfredo Mieres, vecino de San Pedro de Ambás (Villaviciosa), recorre a diario el trayecto hasta Oviedo por trabajo y reposta una vez a la semana, habitualmente en Pola de Siero. Ayer se encontró con una rebaja cercana a los 20 céntimos por litro, derivada de la reducción del IVA del 21% al 10%.

“Me parece bien que se baje ese impuesto y que el Estado ingrese menos”, valora. Aun así, lanza una advertencia: “Espero que la bajada se mantenga y que no volvamos en dos días a los dos euros o más el litro”.

Mieres asegura que no cambia sus hábitos por las fluctuaciones del precio. “Reposto cuando lo necesito. No soy de los que llenan el depósito por miedo a que suba, porque eso también contribuye a inflar los precios”, explica. Y añade una reivindicación de fondo: más inversión en transporte público. “En las zonas rurales no tenemos alternativa. Esa sería la base para reducir el consumo y el uso del coche”.

En la gasolinera de la Pola, junto a la rotonda de Ullaga, la empleada Inés Ortiz describe el efecto inmediato de la medida: “Hay colas prácticamente todo el día”.

Inés Ortíz y Alfredo Mieres, en una gasolinera de Pola de Siero / Pablo Antuña

Entre el alivio y la desconfianza en el Occidente y el Oriente

Lucía García aprovechó la bajada para llenar el depósito en Tineo, en la estación más barata de su zona, localizada en el polígono de La Curiscada. “Dependo del coche para trabajar y cualquier rebaja se nota, así que aprovecho ahora porque no sabemos cuánto va a durar”, señala.

Sin embargo, pone el contexto: el gasóleo sigue siendo más caro que hace apenas tres semanas. Entonces pagó 1,52 euros por litro; ayer, en esa misma estación, estaba a 1,72. Veinte céntimos más pese a la rebaja. En el Oriente, Alicia García, en Cangas de Onís, también percibe cierto alivio, aunque con matices. “Algo se nota, pero tampoco es para tirar cohetes. Hemos visto precios disparados, con el gasóleo rondando los 2,20 euros hace unos días. Ahora al menos comparo más y busco la gasolinera más barata”, explica.

Alicia García, en una gasolinera de Cangas de Onís / María Terente Nicieza

Lucía García, en Tineo / Demelsa Álvarez

Transportistas: “Insuficiente” y con amenaza de paros

Donde no hay margen para el optimismo es en el sector del transporte. Los profesionales consideran que las medidas del Gobierno no compensan el impacto real de la subida y advierten de posibles movilizaciones.

La patronal Cesintra califica el decreto de “insuficiente, decepcionante y perjudicial”. Según sus cálculos, mientras los conductores particulares verán compensado casi el 100% del encarecimiento del combustible, en el transporte profesional apenas se cubrirá la mitad del sobrecoste.

“Somos el colectivo más afectado y además arrastramos semanas de pérdidas”, subrayan desde la organización.

El delegado de Cesintra en Asturias, Manuel Ángel García, ya avisó de que no se descartan paros, una posibilidad que también comparte el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza. “Tenemos costes altísimos y hay empresas trabajando a pérdidas. Son necesarias ayudas directas”, reclama.