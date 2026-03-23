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Atacar al cáncer por dos frentes: prometedor resultado en ratones de combinar radioterapia y terapia génica

El trabajo experimental tiene como codirector al médico y catedrático ovetense Jesús Prieto Valtueña, profesor emérito de la Universidad de Navarra

Si se superan las pruebas de toxicidad, los ensayos en pacientes se iniciarán en 2027

Jesús Prieto, a la izquierda, y Juan Dubrot, directores del proyecto de investigación.

Jesús Prieto, a la izquierda, y Juan Dubrot, directores del proyecto de investigación. / LNE

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Una novedosa combinación experimental de radioterapia y terapia génica ha mostrado su eficacia y seguridad en ratones para tratar diversos tipos de tumores sólidos, entre ellos de piel (melanomas), páncreas, colon o pulmón.

El trabajo experimental acaba de ser publicado en la revista de alto impacto “Cancer Cell” y tiene como codirector al médico, investigador y catedrático ovetense Jesús Prieto Valtueña, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.

Los investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra prevén iniciar en 2027 un primer ensayo en pacientes gracias a los prometedores resultados preclínicos de un vector de terapia génica que potencia de manera muy notable el efecto de la radioterapia.

Según ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA el profesor Jesús Prieto, la terapia génica ideada por su grupo utiliza como vector un virus sintético y benigno que es el que introduce la sustancia curativa en la célula. “Ese vector es inyectado en el tumor después de la última sesión de radioterapia y lo que hace es potenciar de manera muy considerable el efecto curativo antitumoral de la radioterapia”, señala el médico ovetense.

Grupo de Evasión Tumoral y Nuevas Dianas, del CIMA (Universidad de Navarra).

Grupo de Evasión Tumoral y Nuevas Dianas, del CIMA (Universidad de Navarra). / LNE

Maximizar el beneficio que ofrece la radioterapia

La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento del cáncer y su eficacia depende tanto de su acción tóxica sobre las células cancerígenas como de su capacidad para activar al sistema inmunitario. Sin embargo, a menudo no logra generar respuestas antitumorales eficaces debido a factores inmunosupresores.

En este trabajo, el equipo de la Clínica Universidad de Navarra se ha centrado en “maximizar el beneficio que ofrece la radioterapia”, explica el doctor Juan Dubrot, investigador principal del Grupo de Evasión Tumoral y Nuevas Dianas del CIMA y codirector del trabajo.

El vector de terapia génica diseñado en el CIMA está basado en virus adeno-asociados (AAV) y expresa una proteína (la interleucina 12 o IL-12) con una potente actividad inmuno-estimuladora. “Hemos observado que la combinación de radioterapia con la inyección intratumoral de este vector hace que el propio tumor produzca IL-12, la cual a su vez activa el sistema inmune para luchar contra el cáncer. De este modo, el tumor es eliminado por la acción conjunta de la radioterapia y la respuesta inmune. Además, gracias al particular diseño del vector, esto ocurre de manera localizada en el propio tumor, lo que evita la aparición de toxicidad en otros órganos”, apunta el doctor Dubrot.

Seguro y eficaz

Los resultados han confirmado la seguridad y eficacia de esta terapia combinada en múltiples modelos experimentales de tumores sólidos como melanoma, cáncer de páncreas, colon o pulmón, entre otros.

“En los próximos meses continuaremos con los estudios de toxicología para calibrar la dosis más adecuada. Con los datos obtenidos, esperamos iniciar los ensayos clínicos fase I en 2027”, subraya Jesús Prieto, quien puntualiza: “Todo esto son datos preclínicos, o sea, antes de la clínica, en animales experimentales. Si funciona en pacientes, supondrá un punto de inflexión en el modo de utilizar la radioterapia”.

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En el trabajo han participado grupos internacionales del Queen Mary University of London (Reino Unido) y del Broad Institute, en Cambridge (Estados Unidos), y ha contado con financiación pública del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Gobierno de Navarra, con el apoyo de las fundaciones Aciturri, José Soriano, Ramón Areces, Echébano, así como de las familias Cabrera, Catalán y Amaro, entre otras.

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