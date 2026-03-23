Atención padres de estudiantes asturianos de primaria y ESO: estos son los requisitos para solicitar préstamo de libros para el curso 2026/2027

La Consejería de Educación ha convocado la subvención para el préstamo de libros de texto en los centros educativos públicos para el curso académico 2026/2027. Gracias a esta beca, los alumnos beneficiarios pueden reutilizar los libros durante todo el curso, ahorrando alrededor de 110 € al año.

Alumnado destinatario

Para poder aprovechar el programa de préstamo, un alumno tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Estar escolarizado en un centro público de educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Educación Básica Obligatoria (EBO). No repetir curso. La renta anual de su unidad familiar en el ejercicio 2024 no debe superar los umbrales indicados abajo.

Umbrales de renta anual 2024 / miPrincipado

Además, los umbrales pueden incrementar en circunstancias especiales.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que derivan de discapacidad o de alta capacidad intelectual, el límite se incrementa en 5000 € .

que derivan de discapacidad o de alta capacidad intelectual, el límite se incrementa en . Para las familias numerosas , el tope se incrementa en 3000 € si se trata de familia numerosa general y en 5000 € , si es especial.

, el tope se incrementa en si se trata de familia numerosa general y en , si es especial. Para las familias monoparentales, se incrementa en 3000 € en el caso de ser de categoría general y en 5000 €, si es de categoría especial.

Calidad de préstamo

Los alumnos beneficiarios recibirán libros de texto necesarios para la realización del curso académico por un valor aproximado de 110 €.

Solicitud

La solicitud se presentará a través del formulario personalizado que se facilitará en la propia secretaria del centro educativo. Después de ser rellenado, tendrá que presentarse al profesorado o a la secretaría en el plazo del 23 de marzo al 10 de abril de 2026, ambos inclusive.