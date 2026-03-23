Atención padres de estudiantes asturianos de primaria y ESO: estos son los requisitos para solicitar préstamo de libros para el curso 2026/2027
El plazo de solicitud de préstamo es del 23 de marzo al 10 de abril de 2026
Adema Kuandykova
La Consejería de Educación ha convocado la subvención para el préstamo de libros de texto en los centros educativos públicos para el curso académico 2026/2027. Gracias a esta beca, los alumnos beneficiarios pueden reutilizar los libros durante todo el curso, ahorrando alrededor de 110 € al año.
Alumnado destinatario
Para poder aprovechar el programa de préstamo, un alumno tiene que cumplir los siguientes requisitos:
- Estar escolarizado en un centro público de educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Educación Básica Obligatoria (EBO).
- No repetir curso.
- La renta anual de su unidad familiar en el ejercicio 2024 no debe superar los umbrales indicados abajo.
Además, los umbrales pueden incrementar en circunstancias especiales.
- Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que derivan de discapacidad o de alta capacidad intelectual, el límite se incrementa en 5000 €.
- Para las familias numerosas, el tope se incrementa en 3000 € si se trata de familia numerosa general y en 5000 €, si es especial.
- Para las familias monoparentales, se incrementa en 3000 € en el caso de ser de categoría general y en 5000 €, si es de categoría especial.
Calidad de préstamo
Los alumnos beneficiarios recibirán libros de texto necesarios para la realización del curso académico por un valor aproximado de 110 €.
Solicitud
La solicitud se presentará a través del formulario personalizado que se facilitará en la propia secretaria del centro educativo. Después de ser rellenado, tendrá que presentarse al profesorado o a la secretaría en el plazo del 23 de marzo al 10 de abril de 2026, ambos inclusive.
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