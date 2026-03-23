La bajada en el precio combustible en Asturias: pasan de más de 100 a cuatro las gasolineras a más de dos euros el litro y los transportistas anuncian protestas

Cabreo en el sector del transporte y unos precios del combustible que, de momento, han bajado ligeramente desde la entrada en vigor del decreto del Gobierno central, que empezó a aplicarse este domingo.

Esa es la situación actual del precio del combustible en Asturias. Este lunes, el precio del gasóleo en la región supera los dos euros en seis gasolineras. El sábado, antes del decreto, había más de un centenar de establecimientos que marcaban ese precio. El coste ha bajado, pero aún no de forma significativa. La gasolina 95 se sitúa en su nivel más bajo en 1,43 euros el litro y alcanza los 1,8 euros en su nivel más alto.

De momento, la iniciativa del Gobierno no convence a los transportistas, que no descartan realizar paros. Aseguran que las medidas del Ejecutivo son insuficientes ante la subida del carburante, que, según advierten, pone en riesgo su actividad.

La asociación de transportistas Cesintra emitió este lunes una nota en la que califica el decreto anticrisis para mitigar los efectos de la guerra en Irán como “insuficiente, decepcionante y perjudicial” para el sector del transporte por carretera.

“Los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, mientras que para los vehículos profesionales del transporte por carretera las ayudas solo amortiguarán un 50% del sobrecoste real que se está soportando, pese a ser el colectivo más afectado y sin tener en cuenta el impacto ya ocasionado en estas últimas semanas de guerra”, argumenta la asociación.

El delegado de Cesintra en Asturias, Manuel Ángel García, ya aseguró la semana pasada que no se descartaban paros.

Desde la organización explican que la bonificación de 20 céntimos por litro —idéntica a la aprobada en 2023, pese a que entonces el gasóleo era 20 céntimos más barato— se reducirá en la práctica en un 25% al eliminar el decreto-ley la figura del gasóleo profesional vigente desde 2007.

“Por otro lado, los transportistas no pueden repercutir este incremento de los combustibles en más de un 30% desde el inicio de la guerra, ya que no se ha actualizado el peso del diésel en los costes de explotación de los vehículos, además de que la bajada de precios por las medidas aprobadas reduce ese margen”, añaden.

A su juicio, las medidas limitan la capacidad del sector para trasladar el encarecimiento del combustible mediante la fórmula de revisión de precios.

Por ello, la asociación reclama la aprobación de las peticiones planteadas por el Comité Nacional de Transportes al Ministerio: una bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kilogramo aplicable a gasóleo, gasolina, gas y AdBlue; ayudas directas para las empresas según el tipo de vehículo; e incrementar en un 10% el peso del combustible en el índice general de costes del transporte.

El precio del combustible, alto en Asturias

El combustible en Asturias sigue siendo más caro que en otras regiones. La ausencia de oleoductos encarece el suministro, un “hecho objetivo” que ya destacó el mes pasado la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE). También lo subrayó la Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes (Asvecar), que sitúa a Asturias como la provincia peninsular donde más caro resulta repostar, debido a los precios que los grandes operadores petrolíferos aplican a las estaciones de servicio, superiores a los de otras regiones.