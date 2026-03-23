Barbón avisa de que las rebajas fiscales en el combustible por la crisis restarán ingresos a Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido este lunes de que las rebajas del IVA y de otras medidas fiscales incluidas en el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central supondrán una merma de ingresos para Asturias, al afectar a tributos cuya recaudación está parcialmente cedida a las comunidades autónomas. El Ejecutivo asturiano cuantificará a lo largo de la jornada el alcance de ese impacto en las arcas regionales.

Barbón ha querido dejar claro que las reducciones impositivas no dependen del Gobierno de Asturias. “Todas las bajadas de IVA son decisiones que adopta el Gobierno de España, no podemos adoptarlas el Gobierno de Asturias”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico, que insistió en que el Principado “no tiene capacidad normativa sobre los impuestos”.

Merma de ingresos

Pese a ello, el presidente asturiano incidió en que esas decisiones sí tienen consecuencias directas para la hacienda autonómica. Según explicó, una parte del IVA y de los impuestos especiales forma parte de la recaudación cedida a las comunidades, de modo que la rebaja fiscal para abaratar la gasolina y el gasóleo implica también una reducción de recursos para Asturias.

En este contexto, Barbón aseguró que el Gobierno asturiano mantiene una actitud “muy comprensiva” ante las medidas adoptadas por el Ejecutivo central y se mostró convencido de que el Gobierno de España seguirá trabajando en esa línea. Además, confió en que los grupos parlamentarios respalden la convalidación del decreto en el Congreso, al advertir de que, si no sale adelante, las rebajas decaerán y no podrán mantenerse más allá de un mes.

Llamamiento ante el impacto de la guerra

El presidente del Principado vinculó estas medidas a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán y alertó de sus efectos sobre la vida cotidiana. Recordó que ya había defendido públicamente que Asturias no era ajena a ese conflicto y sostuvo que basta con acudir a las gasolineras para comprobar su repercusión. De hecho, ya son más de un centenar las gasolineras en las que el gasóleo se sitúa en los dos euros por litro y los transportistas anuncian protestas. También aludió a la preocupación por los asturianos que se encontraban en la zona y por el impacto general sobre la población.

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Barbón avisó de que, si la guerra se prolonga y termina por estrangular la producción de petróleo, podría abrirse la puerta a una regresión económica. Por ello, defendió la necesidad de seguir de cerca la evolución del conflicto y de adoptar medidas que amortigüen sus consecuencias sobre el tejido económico y social de la comunidad.